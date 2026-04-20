快訊／確定了！黃捷明赴高雄市黨部登記參選主委　象徵女力崛起

▲民進黨立委黃捷。（資料照／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨5月底將進行地方黨職改選，傳出高雄市長陳其邁屬意由立委黃捷接棒主委一職，黃捷15日直言，「確實有這樣的考慮」。黃捷辦公室則於今（20）日發出通知，將於週二上午登記參選民進黨高雄市黨部主委，並由民進黨高雄所有女性議員及參選人陪同，象徵民進黨女力崛起、團結致勝。

針對爭取高雄市黨部主委，黃捷15日受訪時表示，「確實有這樣的考慮」，現在跟各方傾聽拜訪，也希望徵詢黨內前輩意見，「有正式確定的話，我就會出現在黨部的門口」，也歡迎大家來多多支持鼓勵。

黃捷強調，她的想法很簡單，如果真的要出來參選，當然希望可以讓年底大選順利，包括協助賴瑞隆市長選舉可以順利，民進黨高雄市議員提了34席，也希望可以達到直接過半的結果，「希望市長、議員全壘打」。

黃捷辦公室則發出採訪通知，黃捷將於21日上午9點前往民進黨高雄市黨部登記，強調民進黨高雄市黨部首位女性主委，也彰顯本黨開放與進步的精神。

登記當天，將由高雄市議長康裕成、議員黃秋媖、李雅慧、黃飛鳳、鄭孟洳、湯詠瑜、陳慧文、李雨庭、鄧巧佩議員參選人、黃敬雅議員參選人、陳琳潔議員參選人、李喬如議員服務處代表、林慧欣議員參選人代表陪同，象徵女力崛起。

▲在綠營初選血戰時，黃捷現身力挺「陳其邁子弟兵」聯合登記。（圖／記者賴文萱翻攝）