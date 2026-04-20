　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／確定了！黃捷明赴高雄市黨部登記參選主委　象徵女力崛起

▲▼「十一登場，勢不可擋」 2026 湧言全國議員參選新人記者會-黃捷。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨立委黃捷。（資料照／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨5月底將進行地方黨職改選，傳出高雄市長陳其邁屬意由立委黃捷接棒主委一職，黃捷15日直言，「確實有這樣的考慮」。黃捷辦公室則於今（20）日發出通知，將於週二上午登記參選民進黨高雄市黨部主委，並由民進黨高雄所有女性議員及參選人陪同，象徵民進黨女力崛起、團結致勝。

針對爭取高雄市黨部主委，黃捷15日受訪時表示，「確實有這樣的考慮」，現在跟各方傾聽拜訪，也希望徵詢黨內前輩意見，「有正式確定的話，我就會出現在黨部的門口」，也歡迎大家來多多支持鼓勵。

黃捷強調，她的想法很簡單，如果真的要出來參選，當然希望可以讓年底大選順利，包括協助賴瑞隆市長選舉可以順利，民進黨高雄市議員提了34席，也希望可以達到直接過半的結果，「希望市長、議員全壘打」。

黃捷辦公室則發出採訪通知，黃捷將於21日上午9點前往民進黨高雄市黨部登記，強調民進黨高雄市黨部首位女性主委，也彰顯本黨開放與進步的精神。

登記當天，將由高雄市議長康裕成、議員黃秋媖、李雅慧、黃飛鳳、鄭孟洳、湯詠瑜、陳慧文、李雨庭、鄧巧佩議員參選人、黃敬雅議員參選人、陳琳潔議員參選人、李喬如議員服務處代表、林慧欣議員參選人代表陪同，象徵女力崛起。

▲▼綠營初選血戰！「陳其邁子弟兵」5人聯合登記　黃捷喊品質有保證 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲在綠營初選血戰時，黃捷現身力挺「陳其邁子弟兵」聯合登記。（圖／記者賴文萱翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Ella無預警披白紗！宣布「重磅喜訊」
抽血報告等3小時！他抱怨「這還是急診嗎？」　醫師神回
快訊／辣椒水分局長記過拔官！警政署火速同意
11檔列「抓去關」新名單　處置到5月5日
快訊／搶轎大亂鬥！打斷偵查隊長鼻樑落跑　彰檢再聲押禁見2人
快訊／台新證錯帳金額高達20億！公司：全部承擔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／確定了！黃捷明赴高雄市黨部登記參選主委　象徵女力崛起

分局長噴辣椒水遭拔官　詹江村：有這麼嚴重？還是有更深層原因？

快訊／辣椒水竟是分局長噴的　柯文哲：相信不會是蓄意

快訊／中共航母遼寧號穿越台灣海峽　國防部公布監控空拍照

開除李貞秀　林智群：民眾黨理由很瞎！但她犯關鍵失誤

外館霸凌錄3／申訴機制淪虛設？　受害者憂身分暴露轉向社群求助

非重查林智堅學倫案！監院：接獲民眾陳情　首度調查學位撤銷程序

商總許舒博挺中共「惠台措施」　國民黨：政府要拋開抗中束縛

外館霸凌錄2／跟波士頓市長關係差　處長自恃吳釗燮撐腰

外館霸凌錄1／處長以子女教育要脅　同仁血壓飆升就醫仍遭連環傳訊

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

快訊／確定了！黃捷明赴高雄市黨部登記參選主委　象徵女力崛起

分局長噴辣椒水遭拔官　詹江村：有這麼嚴重？還是有更深層原因？

快訊／辣椒水竟是分局長噴的　柯文哲：相信不會是蓄意

快訊／中共航母遼寧號穿越台灣海峽　國防部公布監控空拍照

開除李貞秀　林智群：民眾黨理由很瞎！但她犯關鍵失誤

外館霸凌錄3／申訴機制淪虛設？　受害者憂身分暴露轉向社群求助

非重查林智堅學倫案！監院：接獲民眾陳情　首度調查學位撤銷程序

商總許舒博挺中共「惠台措施」　國民黨：政府要拋開抗中束縛

外館霸凌錄2／跟波士頓市長關係差　處長自恃吳釗燮撐腰

外館霸凌錄1／處長以子女教育要脅　同仁血壓飆升就醫仍遭連環傳訊

浮報餐費遭識破！空軍前士官詐領未遂判刑10月　緩刑2年

選前查察全面啟動！南檢召開策略會議　嚴打賄選、假訊息與境外勢力

年輕男中梅毒「雙手掌都水泡」！　醫示警5症狀

54歲梁家榕「有先天性疾病」找教練復健　主動分手16年圈外男友！

快訊／辣椒水分局長記過拔官！警政署火速同意：全面加強選舉維安

《小姐好白》22年後依然風靡網路世代　續集只能這樣才拍得出來

減脂保健品是智商稅嗎？營養師：看懂5種常見成分，別花冤枉錢

《逐玉》上演失溫刮痧救命　醫直搖頭：恐更快休克

日本山田基靖國會議員見證　IEAT與姬路商工會議所簽約締盟

快訊／搶轎大亂鬥！打斷偵查隊長鼻樑落跑　彰檢再聲押禁見2人

【眼殘瞬間】汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻

政治熱門新聞

大甲媽C位爭奪戰！藍縣長、綠鎮長接轎爆衝突

李貞秀笑了！　還想當立委提「假處分」：是我的搶不走

里長競選形象照「露腹肌」爆紅！全場大歪樓

快訊／辣椒水竟是分局長噴的　柯文哲回應了

分局長誤噴柯文哲「民眾黨卻痛罵賴清德」　綠：黃國昌立即道歉

柯文哲遭噴辣椒水竟是「分局長惹禍」　王義川轟唬爛：這種事你信？

馬英九雙掛號促開會　李德維：在急什麼？

快訊／中共航母遼寧號穿越台灣海峽　國防部公布監控空拍照

李貞秀提假處分　黃國昌喊不擔心：她跟王金平狀況完全不一樣

確定了！黃捷明天赴高雄市黨部登記參選主委

李貞秀提假處分　他點最新觀賽重點：誰才是立委？韓國瑜頭痛了

曝反對鞭刑原因　呱吉：失望民進黨以勝選為目標支持公投

老公涉詐欺　藍議員是國民黨要角二代

藍女議員老公涉詐欺　遭檢方偵辦

更多熱門

相關新聞

黃捷：要求民主基金會拒核銷鄭麗文480萬　贊助赴中就是贊助統戰

黃捷：要求民主基金會拒核銷鄭麗文480萬　贊助赴中就是贊助統戰

國民黨主席鄭麗文的訪中行今（16日）爆出包括機票、住宿、膳食等共480萬費用，並非自己出錢，而是向台灣民主基金會申請經費，計畫書中更稱，將推展台灣民主自由理念至中國，引發質疑，指該會捐助暨組織章程第18條規定，基金會不得贊助統獨活動，只供民主人權相關活動申請。台灣民主基金會回應，全案尚未進入核銷階段，本會將根據國民黨後續提出的單據憑證以及成果報告，依章程和相關法規辦理。對此，綠委黃捷強烈要求民主基金會必須堅守國家立場，拒絕核銷此筆款項。

黃捷參選黨部主委　前同志酸爆：能懂庶民嗎

黃捷參選黨部主委　前同志酸爆：能懂庶民嗎

黃捷考慮選黨部主委！遭藍營狂酸

黃捷考慮選黨部主委！遭藍營狂酸

確實考慮選民進黨高雄市黨部主委　黃捷：正拜會各派系前輩

確實考慮選民進黨高雄市黨部主委　黃捷：正拜會各派系前輩

民進黨高市黨部5月改選！黃捷接棒主委呼聲高

民進黨高市黨部5月改選！黃捷接棒主委呼聲高

關鍵字：

黃捷高雄民進黨黨職改選主委爭奪地方選戰

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

快訊／柯文哲逢甲遭噴辣椒水！竟是分局長搞烏龍

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

滿載200萬桶原油奔台灣　油輪通過荷莫茲

屏東男被斷手斷腳「塞BMW後車廂」！　渾身血丟包畫面曝光

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

日本地震規模上修7.5！　部分新幹線停駛

即／海嘯來了！　氣象廳：恐有更大波來襲

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面