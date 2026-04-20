10年醫師曝「資深主治醫師月薪50萬」已經很頂了！公開薪水實情

▲Alex分享醫師薪水。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

醫師給人至高無上、收入豐厚、生活無憂的感覺，不過真的有想像中這麼好嗎？胃腸肝膽科及內科專科醫師趙汝威透露，一般住院醫師每個月大約可領10萬元上下，年輕主治醫師約20萬元，而有名聲的主治醫師或主任，拿到50萬已經很了不起了，薪資曝光掀起網友熱論。

醫師談醫界薪資



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腸肝膽科及內科專科醫師Alex（趙汝威）在Threads發文，分享大家很好奇的醫師薪水，當醫師已有幾十年，直接說出他眼中的實際情況。若以一般住院醫師來看，每個月大概可以拿到10萬元上下。

他接著說，年輕主治醫師的月收入大約在20萬元左右，若是資深、勤勞且有名聲的主治醫師、主任，月收入大約可落在30萬元到50萬元之間，不過他也強調，能夠達到這樣的水準，已經是「很了不起了！」

貼文一出，有人驚訝表示「薪水怎麼那麼少」，「醫生本來就是良心事業，若真要以賺錢為優先目標，當商人可能更快」、「考慮年資的話，看起來台積電工程師高薪很多，不過醫生可以做到很老、穩定也是優點」。不過也有人提到，「醫生的地板差不多別人的天花板了、地位又高」、「醫師可以做比較久」。

也有網友提到，很多醫生最後都會出來自己開業，「之前服務的家屬是耳鼻喉科醫生，在屏東自行開業，他說他有請一位醫生一起看診，給的薪水是25萬／月」、「開診所很多都淨賺50-100萬一個月，而且還幾乎免稅」。