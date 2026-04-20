鴨子划水！科技圈悄悄點頭　盧秀燕AI布局早已開跑

▲盧秀燕早已鎖定攸關未來競爭力的資訊科技與AI領域 。（圖／翻攝台中市政府官網，下同）

記者陳弘修／台北報導

在台灣政壇，台中市長盧秀燕長期以來以親和、柔軟的「媽媽市長」形象立足，不過，熟悉地方政治運作的人都清楚，她的節奏往往不在檯面上。當外界還在關注藍營權力版圖與藍白整合時，盧秀燕的布局早已悄悄往另一條路延伸至鎖定攸關未來競爭力的資訊科技與AI領域。動作不算高調，卻一步步往深處走。

近期在台中登場的「Taichung CIO/CISO Day」交流會，某種程度上，也被視為這條路線的一次集中呈現。現場聚集超過60位來自產官學研的資訊領域人士，包括前數位發展部長、現任中研院院士黃彥男，以及中華民國資訊聯盟理事長潘城武等人出席，還有多家國內外科技企業代表與會。這樣的陣容，放在地方政府主辦活動中，並不常見。

科技圈向來講究實績，願意現身背書，往往有其觀察依據。近年AI發展加速，盧秀燕將其視為城市競爭轉彎的關鍵點，相關策略也提早啟動。與其停留在政策宣示，市府選擇直接與產業對接，包括攜手微軟（Microsoft）、群聯電子等企業，引入雲端與AI應用優化市政系統，同時結合本土產業能量，透過公私協力模式推進實際應用，讓台中逐步成為測試與落地並行的場域。

從制度面來看，台中率先成立「數位局」，也是一項指標動作；而後續推動的「AI三部曲」，則試圖把技術轉化為市政服務。無論是地稅系統導入AI客服、環保執法科技化，或是整合多元功能的「台中通」APP，這些具體案例，對於重視效率與落地成果的科技界而言，比口號更具說服力。

值得注意的是，在偏理性的科技交流場合中，盧秀燕仍維持一貫細膩風格。得知多位與會人士將參與大甲媽祖遶境，她提前準備防曬帽、防曬噴霧與環保餐具等用品，這類安排雖非政策本身，卻在互動中拉近距離。對不少與會者來說，這樣的細節，同樣是觀察一位地方首長的重要面向。

從產業合作到制度建構，再到跨界交流的持續累積，盧秀燕在科技領域的布局，已逐漸形成輪廓。在AI成為全球競爭核心的背景下，她選擇以相對低調的方式推進，但從科技圈逐步凝聚的認同來看，這條檯面下的路，影響力正慢慢浮上檯面。