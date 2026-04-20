最先按讚的不是友人！他曝「1微妙現象」　萬人吵翻：見不得你好

▲原PO感嘆發文，熟人卻常沒反應。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

熟人卻不按讚？一名網友感嘆，自己在社群發文後，最常按讚、留言鼓勵的反而是陌生人，真正熟識的朋友卻經常沒反應，讓她覺得很微妙。貼文引發大量共鳴，網友分析，陌生人互動比較沒包袱，熟人則可能因尷尬、比較心態，或覺得不用特別表達，才讓彼此在社群上顯得格外冷淡。

一名網友在Threads發文表示，不知道大家有沒有發現這件事，當自己發了一些生活感想、成就分享，甚至只是單純想抒發心情時，最先出現回應的，常常不是熟識多年的朋友，而是一些不太認識的人。

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在脆上發文更有感！網秒懂：陌生人會給情緒價值

文章曝光後，引來破3萬人秒懂回應，「我現在都不用IG發文，改用Threads，陌生人都比朋友還會給情緒價值」、「我試過！在私人帳號放作品，不會有人理我，但是我在脆上放作品，會得到很多人支持」、「同感！ 如果有遇到熟人又支持自己的朋友，我都會很珍惜」、「對！連愛心都不按，但聊天的時候他每一篇都知道」、「因為陌生人給讚沒有包袱，熟人反而會思前想後 …就猶豫了」、「熟人就是時間久了，心裡滋生很多矛盾」、「有點交情後，就容易有羨慕嫉妒恨，人之常情」、「說句實話，身邊的人極大部分都見不得你好」。

不過也有網友反駁，「沒有耶！熟人都會私下鼓勵我，他們不需要做給別人看」、「不會啊！我身邊朋友最會給情緒價值」、「真正的朋友不一定會在網路上說，而是直接現實裡做，他們的支持不一樣，前提是當真朋友們知道你需要他們的時候」。