好天氣剩2天　周四鋒面接近「全台連3天有雨」

▲周四、周五鋒面通過，周六華南雲雨區東移，天氣轉為不穩定。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(21日)至周三仍為穩定的天氣，午後山區及嘉義以南地區有局部降雨，周三午後雨區調整為中部以北及宜花。周四、周五鋒面靠近和通過，全台有降雨機會，中部以北有明顯雷雨，周六華南雲雨區水氣接力，中南部則有局部較大雨勢，周日可望回到穩定天氣。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，周三之前天氣穩定，午後有降雨，其中明天偏東風，東半部有零星降雨，午後山區及嘉義以南地區有局部短暫陣雨。

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劉沛滕指出，周三風向轉變為偏南風到東南風，午後雨區也有調整，中部以北、宜蘭、花蓮及其他山區都可能有午後降雨，不過水氣不多，台東、恆春半島也有零星降雨，其他地區多雲到晴。

周四過後天氣將出現轉變，劉沛滕說明，周四、周五鋒面逐漸通過，中部以北有較大雨勢，且可能出現明顯雷雨，其他地區也有降雨的情況。因為降雨，白天高溫下降，鋒面通過並挾帶東北風，北部白天高溫約降至23到25度。

▲▼一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕提醒，周六鋒面通過之後有華南雲雨帶來的水氣，各地有局部降雨，特別是中南部地區有局部較大雨勢。周日過後水氣減少，恢復為穩定的天氣型態。

溫度方面，劉沛滕說明，明天風向略有東北風，北部高溫將比今天略低一些，不過明天南部近山區有局部36度高溫；周三轉為偏南風到東南風，西半部高溫約有30到33度。