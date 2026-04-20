彰化截肢男住貨車1個月！靠善心人供食　賴清美盼社會處安置

▲彰化伸港鄉1名52歲截肢男吃睡都在小貨車上。（圖／賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

伸港鄉有一名52歲的黃姓男子因車禍左腿截肢，右腳大拇指也沒了，行動不便，曾在村長協助下安置又爆滋事出走，返家後卻與家人不和，過去一個多月來，他卻只能住在小貨車上，平常就靠村長與善心人士送飯過日子。縣議員賴清美今(20)日看到慘況忍不住搖頭，當場聯絡社會處，企盼啟動安置機制。

賴清美表示，黃姓男子沒有父母、也沒結婚，之前曾經住在宮廟裡，後來搬到小貨車上，一住就是一個多月。他的左腿截肢，另一隻腳的大拇指也沒了，傷口甚至還在滲血水，平常只能靠村長跟善心村民提供飲食，洗澡則到附近的百姓公廟簡單盥洗。賴清美心疼地說，天氣愈來越熱，看他周遭都被蒼蠅圍繞，真的很需要安置。

▲彰化伸港鄉1名52歲截肢男吃睡都在小貨車上。（圖／賴清美提供）

據了解，黃男雖被列為中低收入戶，跟手足之間曾經發生過言語爭執，關係緊張疏離。過去村長曾協助安置在宮廟，但後來疑似滋事又離開，如今只能睡在爸爸遺留下來的小貨車上，靠村長跟村民接濟度日。

社會處表示，接獲通報後已經派社工介入調查評估，會持續了解黃男的身心狀況、居住需求及支持系統，依他的實際需要連結相關資源，妥善處理後續照顧跟安置事宜。賴清美也呼籲，希望大家多關心身邊的弱勢邊緣戶，別讓這樣的悲歌一再發生。

