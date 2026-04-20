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毒春捲害173人中毒！高雄正義市場「大整頓」　清出650kg垃圾

▲▼毒春捲害173人中毒！高雄正義市場「大整頓」　清出650kg垃圾。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄正義市場「大整頓」，清出650kg垃圾。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市正義市場春捲老店日前爆發集體食物中毒案，受害人數高達173人，高雄市衛生局今（20）日由苓雅區級指揮中心跨局處動員進行聯合環境整頓，將市場閒置攤位堆置雜物及可能積水容器徹底清除，同時查核熟食攤商落實作業環境清潔及設置防蟲防鼠等病媒阻隔措施。全日總計清除650公斤垃圾及廢棄物，開出7張限期改善通知單。

正義市場毒春捲案釀173人食物中毒，衛生局表示，今日聯合環境整頓專案，包括經發局、衛生局、苓雅區公所及衛生所、環保局清潔中隊、在地正仁里辦公處都派員參加，整頓重點在於清理市場閒置攤位堆置雜物、排除積水容器，提升環境衛生與防疫安全。

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▲▼毒春捲害173人中毒！高雄正義市場「大整頓」　清出650kg垃圾。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼毒春捲害173人中毒！市府針對高雄正義市場「大整頓」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼毒春捲害173人中毒！高雄正義市場「大整頓」　清出650kg垃圾。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，衛生單位也派員依「食品良好衛生規範準則（GHP）」查核，督導熟食攤商落實作業環境清潔，設置病媒阻隔設施，降低食品污染及病媒傳播風險。

今日查核結果，共開出7件限期改善通知書，缺失包含食材未妥善覆蓋、食材未離地存放及冰箱設備不潔等，且有部分從業人員未具健康檢查證明，均已責令限期改善，屆期未改善將依《食品安全衛生管理法》第44條規定裁處。另外，全日總計清除650公斤垃圾及廢棄物。

▲▼毒春捲害173人中毒！高雄正義市場「大整頓」　清出650kg垃圾。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄正義市場「大整頓」，清出650kg垃圾。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼毒春捲害173人中毒！高雄正義市場「大整頓」　清出650kg垃圾。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局今日稽查同步查獲市場某熟食攤位違規留置寵物綠頭鴨，且當場未設置防止病媒相關阻隔設施，已違食品良好衛生規範準則，恐增加食品污染及病媒傳播風險。

經現場輔導，業者已將該寵物鴨移置推車內並遠離作業區。衛生局提醒，食品作業場所內不得飼養禽畜、寵物或其他動物，若發現動物進出，應立即採取防護與清潔措施，避免污染食品、原料或包裝材料。

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