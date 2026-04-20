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亞太棒球園區營運掀論戰　議員籲球團落實企業責任顧民生

▲台南市議會進行亞太國際棒球訓練中心專案報告，由台南市體育局說明整體營運現況，市長黃偉哲率相關局處列席備詢。（記者林東良翻攝）

▲台南市議會進行亞太國際棒球訓練中心專案報告，由台南市體育局說明整體營運現況，市長黃偉哲率相關局處列席備詢。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導


台南市議會20日召開第4屆第7次定期會，針對「亞太國際棒球訓練中心營運管理」進行專案報告，由台南市體育局說明整體營運現況，市長黃偉哲並率相關局處列席備詢。議員質詢聚焦噪音影響、招商爭議與合約問題，要求球團在追求商業利益之餘，應正視企業社會責任（CSR），兼顧在地居民生活品質。

針對球場賽事噪音問題，議員於會中播放居民實測影片，反映長期以來受到比賽應援聲影響的困擾。市府指出，目前已要求晚間10時後停止電子應援，並針對設備加裝消音設施，同時由環保局持續監測。不過市府也強調，法規僅是最低標準，球團應主動提出更完善的噪音改善與敦親睦鄰措施，才能讓賽事發展與社區生活取得平衡。

在招商爭議部分，議員指出，亞太棒球場內17格攤位由球團承租經營，市府依約保留其中2格推廣在地農特產品，原規劃引進黃金蕎麥、瓜瓜園與東山咖啡等品牌，卻因與球團招商品項「重複」遭排除。議員質疑，此舉已影響市府推動在地農產政策的空間，甚至有過度商業化之虞。

議員強調，市府保留攤位的本質並非市場競爭，而是政策推廣用途，球團不應以商業邏輯加以阻擋，否則形同干預公共政策執行。呼籲市府應清楚對外說明立場，避免外界誤解。

另針對主球場招標與合約爭議，議員指出，市府過去已依法辦理公開招標，但因職業球團間「不進駐他隊主場」的潛規則導致流標，不應成為球團後續談判籌碼。議員並強調，球團與市府屬租賃關係，任何場地改造皆須依法取得同意，不應透過輿論操作對公部門施壓。

市長黃偉哲回應表示，市府將持續依循法規管理公有資產，並以理性、專業態度與球團溝通，尋求雙方共識。

此外，針對外界關注的硬體與交通問題，市府已啟動改善措施，包括增設出入口照明、優化觀眾動線、強化電信訊號，以及預計於4月底前完成「打者之眼」改善工程。在交通方面，已新增汽車965席、機車1270席停車位，並設置119面導引標誌，未來也將評估增設YouBike站點及協調台鐵賽事期間加開班次。

市府強調，亞太棒球園區的發展應以市民利益為核心，唯有在產業發展與生活品質之間取得平衡，才能真正打造共榮共好的運動環境。

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