快訊／辣椒水竟是分局長噴的　柯文哲：相信不會是蓄意

▲柯文哲被噴辣椒水過一天持續流淚，竟是分局長周俊銘(左)試噴惹禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者郭運興／台北報導

台中市警察局今（20日）說明4/17柯文哲創黨主席一行人於逢甲夜市遭噴辣椒水、偵辦結果為第六分局分局長誤噴。對此，柯文哲稍早回應，「我相信分局長不會蓄意噴灑辣椒水，但若能在第一時間即刻說明，可減少許多警察同仁的查案成本，也減少懷疑與對立，這是此次事件中可改進的地方。再次感謝台中市警局的火速破案，大家辛苦了」。

柯文哲發文表示，上周五晚間，自己和台灣民眾黨的夥伴一起逛台中逢甲夜市時，許多人都聞到刺鼻的異味，造成咳嗽不止、眼睛不斷流淚，有人懷疑是辣椒水攻擊，經過台中市警局調閱沿線監視器，確認共有四次噴灑，是第六分局長誤噴辣椒水。

柯文哲表示，辣椒水是警察面對抗拒、攻擊或脫逃情形時，以最小傷害達成強制力控制的方式，勤務使用上應有一定的規範。當人群發現有異狀，市民前往報案，甚至是調查小組開始調查之後，分局長主動說明就好了，可免去一堆猜測。

柯文哲強調，「我相信分局長不會蓄意噴灑辣椒水，但若能在第一時間即刻說明，可減少許多警察同仁的查案成本，也減少懷疑與對立，這是此次事件中可改進的地方。再次感謝台中市警局的火速破案，大家辛苦了」。

▼柯文哲遭噴辣椒水。（圖／民眾黨台中市議員參選人劉芩妤提供）