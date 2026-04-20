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社會 社會焦點 保障人權

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

記者許權毅／台中報導

台灣民眾黨創黨主席柯文哲等人到逢甲夜市掃街，遇到有人噴灑辣椒水，結果最後竟是第六警分局周俊銘因為辣椒水故障，4度「排除外洩」導致。還原警方時序，專案小組18日下午調閱出385支監視器，最後竟然發現唯一有使用辣椒水的，就是分局長周俊銘，改由刑大接手，周也在18日晚間22點打給局長吳敬田坦承此事，但劇情太過離譜，猶如《烏龍派出所》情節。

▲柯文哲被噴辣椒水過一天持續流淚，竟是分局長周俊銘（左）試噴惹禍。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲周俊銘穿上黑皮衣，一臉凶狠宣導防詐，平日笑容可掬。（圖／ETtoday資料照）

周俊銘是警大61期畢業，還是鑑識科學系碩士，是鑑識專家，曾參與備受矚目的「中國籍黃靖雯分屍案」。升任高階幹部後，先後任職第一分局副分局長、保安大隊大隊長、清水分局長、第二分局長，一路上官運不錯，近年調任台中第六警分局，被外界認為是明日之星。

周俊銘個性豪爽、理著一顆平頭，還數度因為外貌太過兇惡，被民眾以為是黑道。周乾脆利用此點打詐，多次拍攝影片宣導，被評為「最會恐嚇的分局長」。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲▼周俊銘噴灑辣椒水畫面，下圖為該辣椒水故障處。（圖／警方提供、記者許權毅攝）

此次周俊銘於執行勤務時，因為辣椒水出現故障異常，卻不夠謹慎處理，也未在第一時間跟民眾黨說明此事，加上噴灑次數達到4次，引起嚴重風波，甚至被記了2小過拔官。有基層員警認為，周確實太不夠謹慎，本是單純事件，卻沒能好好處理，身為分局長，實在太過粗心。

況且，事情發生在17日晚上，柯文哲是高度敏感政治人物，隔日民眾黨還大動作到警局報案，周俊銘人就站在分局值班台前，也許是不知如何收拾場面，直到專案小組調閱了385支監視器畫面，赫然發現就是周俊銘往地面噴灑辣椒水，他當晚才向局長吳敬田坦承，無心之過演變到無法控制的局面。

▲柯文哲遭噴辣椒水一案，民眾黨報案時，第六分局長周俊銘就站在旁邊看。（圖／民眾提供）

據了解，周俊銘今日突然請假，許多基層員警也不知道有此事發生，在警方決定召開記者會前，才有許多人知道「天啊！竟然是這樣？」對於事發過程相當震驚。

台中市警局今日公布調查結果，第六警分局周俊銘因為隨身使用的辣椒水故障，「四度」要排除漏液，選擇就地噴灑，過程中沒有對人噴灑，但處置不當，有嚴重疏失，市警局拔官，予以2小過處置，並且因劉芩妤提告，依傷害罪將周俊銘送辦。

日期 時間 偵查作為
4月17日 22:20 接獲民眾黨召開記者會訊息，成立專案小組。
4月18日 09:00 受理民眾黨參選人劉O妤、楊O瑛報案，同時報請臺中地檢署指揮偵辦。
4月18日 11:00 局長召開專案會議。
4月18日 14:40 排除報案所指涉案對象。
4月18日 17:00 依調閱監視器內容發現周分局長疑似有使用辣椒水情形，並持續擴大清查。
4月18日 22:00 周分局長坦承使用辣椒水。
4月19日 10:00 局長再次召開專案會議。
4月19日 11:00 成立調查小組。
N/A N/A 本次專案小組調閱監視器共計385支。
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