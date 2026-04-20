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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

商總許舒博挺中共「惠台措施」　國民黨：政府要拋開抗中束縛

▲商總理事長許舒博。（圖／記者黃國霖攝）

▲商總理事長許舒博。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國大陸國台辦4月12日宣布「10項惠台措施」，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、中小微企業等產業議題。全國商業總會理事長許舒博今（20日）率九位產業代表，向政府提出六大建議；他並在記者會中多次強調「並未接受大陸施壓」，反而是接到政府多方施壓。國民黨下午也呼籲政府，拋開抗中意識型態的束縛，儘速就兩岸直航、觀光旅遊、農漁產品輸銷及食品通關檢疫便利化等重點項目，提出具體作為與明確時程，讓台灣人民共享交流帶來的實質效益。

國民黨表示，黨主席鄭麗文日前率團訪陸，促成大陸方面宣布十項促進兩岸交流合作政策措施，內容涵蓋兩岸直航、自由行、農漁產品、食品產業及漁業合作等重要面向，都是當前台灣基層產業與民眾最關心的議題。如今商總也從產業發展與基層生計角度提出六項具體建議，顯示兩岸交流正常化、觀光市場回溫、農漁產品拓銷與食品通關便利，正是產業界普遍期待儘速推動的重要方向。

國民黨指出，商總提出的呼籲非常清楚。觀光旅宿業者在意的是旅客能不能回來、訂房能不能回升；遊覽車、餐飲、伴手禮業者在意的是市場能不能回溫；農漁民在意的是產品能不能出去、價格能不能穩住；食品業者在意的是檢疫、註冊、通關能不能更順暢。這些都不是抽象的政治辯論，而是攸關無數家庭收入與基層產業存續的民生問題。民進黨若繼續凡事先貼標籤、先搞對立、再拖行政程序，受害的只會是第一線辛苦打拚的業者與民眾。

國民黨說，面對全球經濟不確定性升高，政府更應把握任何有利於台灣產業、人民生計的契機。只要是對人民有利、對產業有幫助、對台灣整體經濟發展有正面效果的措施，就應務實面對、積極推動，而不是「逢中必反、逢交流必擋」。尤其在兩岸觀光、客運直航、農漁產品與食品輸銷等領域，很多措施本來就有過實際運作經驗，現在真正需要的是民進黨政府拿出責任感，儘速恢復正常交流的常軌。

國民黨呼籲民進黨政府，不要讓人民福祉輸給意識形態，更不要讓台灣產業在原地苦撐；應該以人民為念、以產業為本，儘速就商總所提六大重點及相關交流合作事項提出具體方案與明確期程，讓兩岸合作朝穩定、有序、互惠方向發展，讓台灣人民共享兩岸交流所帶來的實質成果。

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