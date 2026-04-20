分局水噴辣椒水！律師「揪1問題」喊不信：要這麼多天嗎

▲柯文哲被噴辣椒水過一天持續流淚，結果是分局長周俊銘（左）試噴惹禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲與市議員參選人劉芩妤17日在台中逢甲夜市掃街拜票時，突遭不明人士以辣椒水攻擊，後來經警方調查後發現，當天竟是第六分局長周俊銘誤噴辣椒水。對此，律師陳君瑋表示，他其實不信這樣的說法，如果真是如此，為何第一時間不出來承認呢？

柯文哲遭噴辣椒水

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回顧整起事發經過，柯文哲17日晚間7時40分時，陪同台中市西屯區市議員參選人劉芩妤於逢甲夜市掃街時，突遭不明人士4度噴灑辣椒水，造成柯文哲、劉芩妤、多名工作人員、市民約20人呼吸道不適，起初外界以為是受到政治立場不同的民眾騷擾，劉芩妤18日報案時還表達嚴正譴責，認為此舉是「無差別攻擊」。

是分局長進行測試

孰料，經警方調查過後，案情大反轉，當天第六分局長周俊銘疑似因辣椒水故障進行測試，他嘗試朝地面噴灑後，意外引發現場混亂，核予記過2次懲處，並建議警政署調整非主管職務，再依照傷害罪移送台中地檢署偵辦。

律師喊不信：為何拖這麼多天

律師陳君瑋對此發文表示，「不知道大家信不信，我是不相信啦！分局長恐怕是『余文』出來頂罪的？」同時揪出問題，如果真是如此，「為何第一時間不出來承認？還要拖這麼多天？排演劇本要這麼多天嗎？」

陳君瑋也質疑，如果是試噴辣椒水，會選在夜市這種人來人往的地方嗎？倘若如此，就不是試噴，而是故意傷害了，「除了應該拔官，更應該送地檢署法辦」。