非重查林智堅學倫案！監院：接獲民眾陳情　首度調查學位撤銷程序

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

前新竹市長林智堅因論文涉抄襲爭議，2022年遭國立台灣大學及中華大學撤銷碩士學位。監察院近日發函請當時擔任審定委員會召集人的台大社科院長蘇宏達說明相關審查過程，讓外界質疑是否為政治介入才讓監察院重啟調查。監察院今（20日）表示，針對部分媒體報導「監院重查林智堅『論文抄襲』」一案，容有誤解，調查委員特予澄清，本案乃是此事件首次調查，是因有民眾陳情，監察委員本於權責，必須啟動調查程序，且棒球場案與本案毫無關聯，牽扯非屬必要，本院委員依照法律執行職務，外界評論本院均予以尊重。但請各界瞭解法律，不需預先攻訐本院。

針對部分媒體報導「監院重查林智堅『論文抄襲』」一案，監察委員林郁容、范巽綠、賴鼎銘今（20日）透過新聞稿澄清，本案乃是此事件首次調查，是因有民眾陳情，監察委員本於權責，必須啟動調查程序。媒體報導以「重啟調查」，使用政治追殺等聳動文字報導此案，皆偏離事實。

監委指出，棒球場案與本案毫無關聯，牽扯非屬必要。本院委員皆為獨立行使職權，外界人士依其個人好惡指揮監察委員辦案，時有政治凌駕法律之虞，並非法治社會常態。

監委強調，本院委員依照法律執行職務，外界評論本院均予以尊重。但請各界瞭解法律，不需預先攻訐本院。本案相關人士皆有接受本院約詢。本院調查報告皆可接受社會公評。有關政治介入的臆測，實屬多慮。