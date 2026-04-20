大甲媽到雲林！保勝宮「超狂點心站」曝光　無農藥甜玉米吃到飽

▲保勝宮志工團展現超強動員力，從昨日上午便開始馬不停蹄地籌備超狂點心站，無毒玉米讓信徒吃到飽。（圖／廟方提供）



記者游瓊華／雲林報導

大甲媽祖遶境行程進入雲林縣，今（20）日上午鑾轎停駕元長鄉鹿寮保勝宮，現場湧入大批隨香信徒，場面熱鬧。為了迎接「女神」降臨並體恤香客長途跋涉的辛勞，保勝宮志工團展現超強動員力，從昨日上午便開始馬不停蹄地籌備超狂點心站，無毒玉米讓信徒吃到飽。

▲大甲媽祖遶境行程進入雲林縣，今（20）日上午鑾轎停駕元長鄉鹿寮保勝宮。（圖／廟方提供）



保勝宮表示，點心站從昨天就開始擺設，為了讓隨香客補給健康，每年都會準備最在地的農特產。現場點心種類琳瑯滿目，除了傳統的飯糰、包子、麵包外，還有現煮的臭豆腐、水煮蛋，甚至連現沖咖啡、各式冷熱飲都一應俱全。其中，最受推崇的莫過於在地特產「甜玉米」，有資深香客與老師特別推薦，這裡的玉米標榜「無農藥」，口感清甜爽脆，是遶境路上的必吃美食。

「因為媽祖的力量，我們才來到這裡服務！」現場志工感性表示，大家從出發後的第二天就開始準備，雖然人潮一年比一年多，但大家甘之如飴。廟方強調，所有食材均選用在地新鮮貨，保證讓大家「安心吃、快樂吃」，在感受媽祖慈悲的同時，也能品嚐到雲林元長最道地的人情味。