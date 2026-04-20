今天「穀雨」！旱溪媽駐駕富陽軒祖師廟　吃豬腳麵線補運

▲廟方特別結合民間傳統習俗，準備了象徵滋補與長壽的「豬腳麵線」，除了向媽祖娘娘獻上敬意。（圖／記者游瓊華攝影）



記者游瓊華／台中報導

台中年度宗教盛事「旱溪媽祖遶境18庄」正如火如荼進行中，今(20)日駐駕富陽軒八卦祖師廟。由於今天適逢二十四節氣中的「穀雨」，廟方特別結合民間傳統習俗，準備了象徵滋補與長壽的「豬腳麵線」，除了向媽祖娘娘獻上敬意，也邀請信眾一同為天下母親祈福進補，展現信仰與生活融合的溫馨氛圍。

廟方指出，自古以來，「穀雨」是春季最後一個節氣，民間有進補養生、祈求平安的傳統。富陽軒八卦祖師廟表示，豬腳麵線不僅是美食，更蘊含添壽延福的深意，希望透過這份暖心的補給，讓信眾在跟隨媽祖腳步的同時，也能感受到傳統文化的厚度。

▲台中樂成宮旱溪媽祖今(20)日駐駕富陽軒八卦祖師廟。（圖／廟方提供）



除了宗教儀式與美食補給，今天廟內將同步展出藝術家的手繪神明畫作，透過細膩的筆觸呈現神聖莊嚴的神韻，讓信眾在參拜之餘，也能透過藝術創作獲得心靈的沉澱與平靜。

值得關注的是，富陽軒八卦祖師廟自從分靈樂成宮月老以來，今年已是連續第二年迎接樂成宮媽祖駐駕，象徵兩廟之間的情誼日益深厚。此次媽祖與月老同場「相見歡」，也被不少信眾視為「姻緣」與「平安」的雙重加持，別具意義。