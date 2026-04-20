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社會 社會焦點 保障人權

鴨骨卡喉命危！海巡雙艇接力搶救　印尼漁工火速送醫脫險

▲恆春海巡隊海上救援。（圖／恆春海巡隊提供）

▲恆春海巡隊海上救援。（圖／恆春海巡隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東外海驚傳漁工用餐噎住意外，一名印尼籍漁工疑遭鴨骨卡喉出現呼吸困難與意識不清情形，情況危急。恆春海巡隊接獲通報後迅速啟動海上救援機制，調派巡防艇接力馳援，成功在最短時間內接駁傷患送醫，化解一場海上生死危機。

▲恆春海巡隊海上救援。（圖／恆春海巡隊提供）

▲恆春海巡隊海上救援。（圖／恆春海巡隊提供）

恆春海巡隊於今（20）日下午2時許接獲通報，「昶鎰368號」漁船在屏東枋山西南約8.1浬海域作業時，船上一名印尼籍漁工用餐後疑似遭鴨骨卡喉，出現身體不適情形，急需醫療協助。

海巡隊表示，下午2時18分接獲第八巡防區指揮部轉東港漁業電台通報後，立即啟動救援機制，先行調派線上巡防艇3559艇前往支援。惟考量漁船持續北上航行及救援時效，隨即再加派距離較近的枋寮駐地3518艇緊急出勤，形成海上接力救援。

3518艇於下午3時9分在枋寮外海約4浬處順利接駁傷患及陪同人員上艇，並立即返航。海巡人員於船上初步觀察，該名漁工已有嘴唇發白、意識不清及四肢無力等症狀，情況相當危急，隨即通報岸上單位預先準備救護。巡防艇於下午3時21分安全進港後，第一時間將傷患交由救護人員接手，緊急送往枋寮醫院進一步治療，順利完成這場分秒必爭的海上救援任務。

恆春海巡隊強調，海巡署秉持「即時救援、守護生命」理念，面對海上突發狀況皆全力以赴，未來也將持續強化救援能量，提供漁民及海上作業人員最即時可靠的安全保障。

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