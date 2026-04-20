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開除李貞秀　林智群：民眾黨理由很瞎！但她犯關鍵失誤

記者劉邠如／綜合報導

針對李貞秀遭台灣民眾黨開除黨籍所引發的法律攻防，律師林智群受訪直言，民眾黨開除理由「很瞎」，但從法律戰來看，李貞秀關鍵失誤在於時機慢了一步，錯過黃金聲請時間點，「如今整體局勢，民眾黨反而較佔優勢」。

他指出，李貞秀目前提出假處分，最核心的目的，是「要先確保法律狀態暫時的凍結」，避免因為黨籍被開除，連帶讓立法委員身分直接消失。他說得很直接，「不會因為民眾黨開除她的黨籍，就變成她的立法委員的身分也跟著消失」，這是現階段最關鍵的一步。

林智群說明，李貞秀接下來必須同時進行兩個法律動作，而且彼此之間是連動的。第一個，是向臺北地方法院民事庭聲請定暫時狀態假處分，對象是民眾黨。她需要在聲請中主張，黨籍被開除「第一個它違法，就是它理由很牽強」，而且這個處分已經影響她的立委資格與權益。

他表示，由於本案訴訟可能歷時一到兩年，「會很冗長」，因此才需要透過假處分機制，在訴訟尚未終結前，先維持現狀。他轉述李貞秀在法律上需要達到的效果，「在訴訟結束之前，法律上我的黨員身分必須是暫時存在的，你不能把我拿掉」，否則一旦被拿掉，就無法再主張立法委員身分。

他進一步指出，即使第一關民事假處分通過，李貞秀仍須進入第二個戰場，也就是行政訴訟。她必須持民事裁定結果，再向台北高等行政法院聲請假處分，對象則是立法院。原因在於，立法院已收到民眾黨函文，內容為註銷其黨籍，而依現行制度，黨籍喪失將影響不分區立委資格。他說，「立法院也收到這個公文，依法就會去註銷她的立法委員身分」，因此必須透過行政假處分，暫時維持其立委身分。

林智群強調，這兩個程序缺一不可，「這兩個動作她都必須做」，且順序上也有關聯，如果第一關沒有通過，後續行政法院的假處分將難以進行，「如果她第一關就沒過的話，第二關就不用想」。

他也提到時間點的影響，指出聲請時機會影響法院對急迫性的判斷。他說，若在黨籍開除初期、相關公文尚未送達立法院前即提出聲請，較容易主張權益即將遭受不可回復損害的急迫性；若時間拉長，法院在審酌時，可能會有不同判斷空間。

回到案件本身，他表示，未來實體訴訟仍會分成兩個部分，一是李貞秀對民眾黨提起的民事爭議，二是對立法院的行政爭議。就民事部分而言，他指出，在現行制度下，政黨內部開除黨員的程序，主要依據黨章規定，只要程序符合黨章設計，通常較難從程序違法切入。

不過他也直言，爭議的焦點會落在理由本身。他表示，「它唯一瞎的只有它的理由」，也就是民眾黨提出的開除原因，是否具備充分正當性，仍有待法院審酌。他提到，若雙方對於關鍵事實各說各話，例如是否涉及金錢問題，則可能需要透過會議紀錄、錄音或錄影等資料進行釐清，「那讓大家來看勘驗嘛，對不對，那是最客觀的」。

他也提到相關時序，指出事件發生過程中，從三月底相關金錢往來，到4月初內部要求辭職，再到後續開除黨籍，這些時間點與對話內容，未來都有可能成為法院判斷的重要依據。

最後，林智群表示，從整體法律結構來看，假處分的結果將對局勢產生關鍵影響。他指出，如果李貞秀在假處分階段未能成功維持現狀，即使後續本案訴訟仍在進行，實際效果也會受到影響，「只要她前面的假處分輸掉，基本上民眾黨就算贏了」。

▲▼ 。（圖／記者劉邠如攝）

 
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