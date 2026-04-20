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Costco出口看單只花3、5秒？內行曝「確認1事」：重點在日期

▲▼好市多,結帳,推車。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲美式賣場好市多深受台人歡迎。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每次去Costco買完東西，結帳後在出口都會遇到工作人員檢查收據。就有網友好奇，對方往往只花短短3到5秒，看一眼就直接劃單放行，讓他忍不住好奇「到底在看什麼？」貼文引發熱論。

原PO在Threads發文詢問，Costco結帳後出口人員都會檢查明細，但通常只看幾秒鐘，讓他很想知道對方究竟在確認什麼。就有人笑呼，「我每次都以為他們可以一目50行」、「每次都會心裡想著然後憋笑，他是不是訂著這張發呆三秒然後劃一撇。」

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會員分享：真的有看出異常

不少會員分享，「還真的滿厲害，滿滿一車，幫我看出來菜被多刷一份，帶我去退錢換發票」、「曾遇過有些東西買得比較多組，他們特別確認是否那麼多，怕被誤刷多了。」「如果你是小小孩，會畫一支棒棒糖或笑臉給你。」「真的看得出來喔，曾經拿錯拿到前一位結帳客人的明細，有被看出來。」

其中有人指出，出口人員雖然看得快，但其實還是有固定檢查重點，其中最重要的就是先瞄收據上的日期，確認是不是當天消費，而不是拿舊收據重複帶商品出場；接著才會看收據上的商品總數量，再快速比對推車內可見商品與整體狀況是否合理，有時也會順便留意折扣是否有正確刷入。

內行點關鍵：先看日期再對數量

「1、這麼多採買的東西，他們只能大約看一下和金額比例是不是差不多。2、（重點）日期！日期！日期！對，他們最後一定會????一眼，確定是今天買的日期，而不是拿舊的收據。」「我家都裝在袋子裡上拉鍊，三大車，從來沒有要求打開看過，所以看日期應該就是重點。」

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