分局長噴辣椒水！見民眾黨報案「還站旁邊看」　深夜打給局長自首

記者許權毅、戴若涵／台中報導

民眾黨前主席柯文哲與市議員參選人劉芩妤17日在台中逢甲夜市掃街拜票時，突遭不明人士以辣椒水攻擊，造成現場至少20人身體不適、不斷咳嗽。孰料，經警方調查後發現，當天竟是第六分局長周俊銘誤噴辣椒水，而民眾黨事後前往報案時，周俊銘就站在值班台前觀看，卻直到深夜10時才坦承是自己使用辣椒水釀禍。

▲柯文哲遭噴辣椒水一案，民眾黨報案時，第六分局長周俊銘就站在旁邊看。（圖／記者許權毅翻攝）

回顧整起事發經過，柯文哲17日晚間7時40分時，陪同台中市西屯區市議員參選人劉芩妤於逢甲夜市掃街時，突遭不明人士4度噴灑辣椒水，造成柯文哲、劉芩妤、多名工作人員、市民約20人呼吸道不適，起初外界以為是受到政治立場不同的民眾騷擾，劉芩妤18日報案時還表達嚴正譴責，認為此舉是「無差別攻擊」。

▲柯文哲被噴辣椒水過一天持續流淚，竟是分局長周俊銘(左)試噴惹禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

孰料，經警方調查過後，案情卻180度大反轉，當天第六分局長周俊銘疑似因辣椒水故障進行測試，他嘗試朝地面噴灑後，意外引發現場混亂，核予記過2次懲處，並建議警政署調整非主管職務，再依照傷害罪移送台中地檢署偵辦。

而劉芩妤18日上午9時前往第六分局報案的畫面也曝光，只見當時第六分局長周俊銘人就站在值班台前，還看著值班同仁引導劉芩妤與其服務團隊同仁往警局裡頭走，卻並未主動表示，當天誤噴辣椒水的人就是自己。直到18日傍晚，警方調閱監視器畫面，發現周俊銘疑似有使用辣椒水的狀況，擴大清查後，周俊銘才於深夜10時自行打給局長，坦承有使用辣椒水。