月給兒6000元！老公年收400萬「AA到一分不差」　妻心寒：超不爽

▲老公年薪400萬，家庭開銷全採AA制。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這婚姻有什麼意義呢？」一名人妻抱怨，年薪約400萬的老公十分精算，每月只給6000元當兒子餐費與零用錢，其餘補習、買書及家庭開銷全都AA制，連夫妻各自娛樂也各付各的，讓原PO直呼心裡難受「是不是太小氣？」文章曝光後，網友直言「交往時AA制我就out了」、「不如一個人就好」。

一名女網友在臉書《靠北婚姻》指出，兒子已經讀高中了，而老公年薪落在400萬，但對方在金錢分配上相當「精算」，每月只固定給6000元作為孩子的餐費與零用錢，其餘包含補習費、書籍費與家庭共同開銷，全部採AA制，至於夫妻各自的娛樂與個人支出，也完全各自負責，彼此不干涉。

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儘管原PO坦言自己收入也不低，但仍遠低於丈夫，她直言內心相當不爽，認為這樣的分配方式並不公平，「孩子又不是跟媽媽姓」，質疑丈夫是否過於小氣，「這種婚姻到底有什麼意義呢？」

婚後算到一毛不差 網搖頭：不如一個人就好



文章曝光後，網友紛紛搖頭回應，「自己選的，交往時AA制我就out了」、「有些東西是金錢無法衡量的，所以AA制後必然引起許多爭議」、「孩子都高中了才在抱怨，是捨不得分開嗎」、「別人以為結婚生子能改變他，想必版主後悔了吧」、「我和我老公也算AA制，只是沒有記帳算得那麼清楚」、「怎麼現在的婚姻都是AA制，與其要這樣，不如一個人就好」。