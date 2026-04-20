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監察院重新調查林智堅論文案　台大教授蘇宏達：報告書應公開

▲▼台大大門，台大校門，椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲監察院重新調查4年前林智堅學倫案，台大回應「沒有評論」。（圖／記者許敏溶攝）

記者林育綾／台北報導

前新竹市長林智堅2022年涉論文抄襲爭議，時隔4年，監察院近日重新調查，當時負責整起學倫案審定的召集人、台大教授蘇宏達表示，接獲通知時相當驚訝，因為相關調查報告十分完整，委員會也已解散。他認為，審定報告書應該公開，才能避免外界猜測，也強調「誠實」與學術自由是國家重要基礎，4年來的主張從沒改變。對此，台大僅回應「沒有評論」。

▼台大教授蘇宏達日前於社群表示，接獲監察院通知到院說明，有關「台大某論文審定委員會與學術倫理委員會之相關審查機制及標準容有疑義」的案情，他感到十分意外。（圖／翻攝自蘇宏達臉書）

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▲▼台大教授蘇宏達日前於社群表示，接獲監察院通知到院說明，有關「台大某論文審定委員會與學術倫理委員會之相關審查機制及標準容有疑義」的案情。（圖／翻攝自蘇宏達臉書）

台大社科院長蘇宏達今（20）日接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，當時學倫案的相關程序與調查早已完成，完整報告書也已交由學校管理，審定委員會在任務結束後也已經解散。他指出，一般而言，除非當事人提出訴願或再次進入訴訟，才有可能重新啟動調查，但據他所知，當事人當時已撤銷訴願，後續也未再接獲法院相關通知。

因此，3月底收到監察院重新調查，要求他說明相關審查過程，了解學位撤銷程序是否存在疑義，蘇宏達坦言「相當意外」。他說明，當時的審定報告書內容非常清楚，包含所有會議紀錄、錄音檔、論文比對圖、相關決議過程等，所有資料都已十分完整。

他依然配合程序到院說明，而從監察院的提問來判斷，可能也是依據當時繳交的審定報告書資料進一步了解。不過蘇宏達也表示，監察院表示，相關調查細節必須保密，因此他目前無法再對細節內容多做說明。

對於外界關注，蘇宏達強調，相關審定報告書應該「公開透明」，才不會引發外界過多猜測，這也是他4年來一貫的主張。他指出，台大過去也曾發生學術造假事件，當時即透過召開記者會方式，公開審定結果與相關內容，學術應該堅持「誠實」的原則。

他表示，自己在當時擔任審定委員會召集人，願意接受外界檢視，若有處理不周之處絕對扛責，但不應在報告未公開情況下，以此議題持續攻擊台大，壓制學術自由。

對於監察院重新調查，蘇宏達除了感到意外，更讓他擔心的是學術自由及自主、誠實等核心，是否受到影響。他強調，學術自主及「誠實」是必須的堅持，也是國家基礎，法院判斷也要有專業堅持，如果放任，或因此產生錯誤決策，是動搖國本的影響。若連台大都無法守住，何況是其他學校。

▲2022年林智堅因碩士論文被控抄襲，引發爭議。（合成照／翻攝臉書、記者周宸亘攝）

有關前新竹市長林智堅學倫案，2022年林智堅因碩士論文被控抄襲，經台大學倫會調查後，遭國立台灣大學及中華大學撤銷碩士學位。時隔4年，監察院如今重新調查，並於今年3月底發函，請蘇宏達針對審查機制及標準等到院說明。外界質疑是「翻舊帳」，還有在野立委質疑，突然在大選年重啟調查，是不是要打政治預防針。對此，台大僅表示「沒有評論」。

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