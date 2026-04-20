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大陸 大陸焦點 特派現場

王健林時代落幕　萬達電影更名「儒意」股價逆勢漲

▲▼萬達影城,萬達電影,萬達影院。（圖／CFP）

▲從地產體系到內容導向，萬達電影更名「儒意」後又新的轉型挑戰。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國大陸影視產業近日迎來重大板塊位移。萬達電影於昨（19）日發布公告，正式將公司名稱更換為「儒意電影」。4月20日更名首日開盤，股價漲幅一度來到2.09%，市值約落在217億人民幣。這也代表王健林父子正式分手「萬達電影」，進入新經營者時代。

綜合陸們報導，這項變動也代表「萬達電影」實際控制權的完全轉移。自從大連「萬達集團」在2023年陷入流動性危機後，創辦人王健林便開始大規模出售資產回籠資金。

當時由製片人柯利明掌舵的「儒意系」，分階段砸下逾44億人民幣，拿下了萬達電影的控制權。隨著更名手續完成，也宣告這家擁有21年歷史的院線霸主，正式進入「柯利明時代」。

這次更名後的實控人柯利明，在影視圈其實是個相當傳奇的人物。1982年出生的他，曾主導投資過《瑯琊榜》、《羋月傳》等大熱影集，更出品過《你好，李煥英》這類高票房電影。與過去萬達集團那種房地產導向、重視「渠道（影院）」的擴張邏輯不同，柯利明更專注於「內容製作」。

回顧萬達電影的歷史，2005年成立、2015年上市，曾是A股市場首家上市的院線公司。全盛時期，萬達影院幾乎是各地萬達廣場標配的「吸金利器」。隨著母公司債務壓力沉重，王健林與王思聰父子最終選擇在2023年底，將合計持有的51%股權全數轉讓。

大陸相關產業觀察指出，更名後的「儒意電影」經營範圍依舊廣泛，除了放映與發行，更涵蓋了電視劇製作與演出經紀。顯示新東家不打算只當一個「開電影院的人」，而是想把這座全大陸最大的院線體系，與自身的影視製作實力結合，打造一條從上游產出到下游放映的完整鏈條。

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