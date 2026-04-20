絕不寬貸囤積行為！士檢2主任檢察官3度出擊　查塑膠製品有無哄抬

▲嚴防人為哄抬，士林地檢署主任劉東昀（右1）突擊雙北社區店家查塑膠物價 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為穩定民生物價並保障消費者權益，士林地檢署於今（20）日上午第三度啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，針對大台北地區的塑膠製品價格變動與供需情形，展開跨機關聯合稽查行動。此次查察特別鎖定與民眾生活息息相關的社區型店家，以確保市場交易秩序不受人為操縱。

士林地檢署過去已針對轄區內的大型賣場及上游塑膠製品供應商，進行過兩次聯合稽查。為持續掌握市場動態，士林地檢署檢察長王以文今日特別指派兩位主任檢察官劉東昀、葉耀群分頭行動，深入雙北地區實地訪查。

在北市方面，由主任檢察官劉東昀帶隊，會同北市政府產業發展局、法務局、法務部調查局台北市調查處，以及北市政府警察局大同分局共同執行。新北方面，則由主任檢察官葉耀群領軍，協同新北政府法制局、法務部調查局新北調查處，與新北政府警察局淡水分局前往各塑膠製品店家進行查察。

▲新北由主任檢察官葉耀群領軍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

檢方表示，本次稽查重點放在深入基層的社區型店家。透過實地訪查，稽查人員能直接掌握第一線業者近期塑膠製品的售價變動與進貨狀況。同時，專案小組也同步檢視產銷流程是否維持正常運作，嚴密監控是否有不肖業者趁機進行人為操控。

士林地檢署強調，若在查核過程中發現任何疑似囤積商品或惡意影響市場供需的線索，將立即採取因應措施並迅速查辦，絕不寬貸。未來，士林地檢署也將持續配合法務部及臺灣高等檢察署的政策，透過查緝平台與跨機關協作機制，強化市場資訊的蒐集與分析。必要時將即時啟動查察作為，致力穩定民生物價，為廣大消費者的權益嚴格把關。