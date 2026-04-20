　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

絕不寬貸囤積行為！士檢2主任檢察官3度出擊　查塑膠製品有無哄抬

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲嚴防人為哄抬，士林地檢署主任劉東昀（右1）突擊雙北社區店家查塑膠物價 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為穩定民生物價並保障消費者權益，士林地檢署於今（20）日上午第三度啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，針對大台北地區的塑膠製品價格變動與供需情形，展開跨機關聯合稽查行動。此次查察特別鎖定與民眾生活息息相關的社區型店家，以確保市場交易秩序不受人為操縱。

士林地檢署過去已針對轄區內的大型賣場及上游塑膠製品供應商，進行過兩次聯合稽查。為持續掌握市場動態，士林地檢署檢察長王以文今日特別指派兩位主任檢察官劉東昀、葉耀群分頭行動，深入雙北地區實地訪查。

在北市方面，由主任檢察官劉東昀帶隊，會同北市政府產業發展局、法務局、法務部調查局台北市調查處，以及北市政府警察局大同分局共同執行。新北方面，則由主任檢察官葉耀群領軍，協同新北政府法制局、法務部調查局新北調查處，與新北政府警察局淡水分局前往各塑膠製品店家進行查察。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新北由主任檢察官葉耀群領軍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

檢方表示，本次稽查重點放在深入基層的社區型店家。透過實地訪查，稽查人員能直接掌握第一線業者近期塑膠製品的售價變動與進貨狀況。同時，專案小組也同步檢視產銷流程是否維持正常運作，嚴密監控是否有不肖業者趁機進行人為操控。

士林地檢署強調，若在查核過程中發現任何疑似囤積商品或惡意影響市場供需的線索，將立即採取因應措施並迅速查辦，絕不寬貸。未來，士林地檢署也將持續配合法務部及臺灣高等檢察署的政策，透過查緝平台與跨機關協作機制，強化市場資訊的蒐集與分析。必要時將即時啟動查察作為，致力穩定民生物價，為廣大消費者的權益嚴格把關。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外資回補台股43億元　續買聯電4.9萬張
真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長
快訊／辣椒水竟是分局長噴的　柯文哲發聲
快訊／鄭家純宣布懷雙胞胎！
快訊／中共航母遼寧號穿越台灣海峽　國防部公布空拍照
黑白切少東「被斷手腳」丟包　內幕曝光
快訊／海嘯來了！　氣象廳：後面恐有更大波

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化截肢男住貨車1個月！靠善心人供食　賴清美盼社會處安置

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

4次試管成功...台中女童墜8樓命危　母抱玩具淚求白沙屯媽祖保佑

黑白切少東「斷手腳」內幕曝光！小弟被拐當車手　出頭反遭打碎關節

鴨骨卡喉命危！海巡雙艇接力搶救　印尼漁工火速送醫脫險

快訊／國3中寮路段「4車連環撞」4人送醫！畫面曝光

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了：有些內容連我都不知道

分局長噴辣椒水！見民眾黨報案「還站旁邊看」　深夜打給局長自首

新北婦持雙刀街頭揮舞！國中生驚險擦身過　警噴辣椒水壓制

惡劣！慣竊做完筆錄再偷　91歲阿公怒追仍痛失7.5萬

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

彰化截肢男住貨車1個月！靠善心人供食　賴清美盼社會處安置

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

4次試管成功...台中女童墜8樓命危　母抱玩具淚求白沙屯媽祖保佑

黑白切少東「斷手腳」內幕曝光！小弟被拐當車手　出頭反遭打碎關節

鴨骨卡喉命危！海巡雙艇接力搶救　印尼漁工火速送醫脫險

快訊／國3中寮路段「4車連環撞」4人送醫！畫面曝光

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了：有些內容連我都不知道

分局長噴辣椒水！見民眾黨報案「還站旁邊看」　深夜打給局長自首

新北婦持雙刀街頭揮舞！國中生驚險擦身過　警噴辣椒水壓制

惡劣！慣竊做完筆錄再偷　91歲阿公怒追仍痛失7.5萬

活塞魔咒！　季後賽連18年沒在主場贏球、狂吞11連敗

腰椎瞬間爆裂！　25歲女下樓梯滑手機…慘踩空致「下肢癱瘓」

鴨子划水！科技圈悄悄點頭　盧秀燕AI布局早已開跑

復刻大阪名店「燒鳥すみか」4/22開幕　15道式套餐3000元有找

彰化截肢男住貨車1個月！靠善心人供食　賴清美盼社會處安置

西螺迎大甲媽祖盛況超震撼！4天不關廟門　做隨香客最暖補給站

《戲說》男星從小帶天命！　「媽懷孕15個月生他」親曝與媽祖緣分

楊大正父「細菌侵腦」彌留3個月！　「媽祖發威救命」超玄內幕曝光

好天氣剩2天　周四鋒面接近「全台連3天有雨」

正妹網紅「鐵人三項」溺斃！水下3公尺尋獲遺體　粉絲震驚

【這畫面太暖】88歲輪椅阿嬤完成心願　媽祖停下讓她鑽轎

社會熱門新聞

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

快訊／柯文哲逢甲遭噴辣椒水！竟是分局長搞烏龍

屏東男被斷手斷腳「塞BMW後車廂」！　渾身血丟包畫面曝光

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

透天厝大火僅1消防車能進去釀3死

即／分局長噴辣椒水誤傷柯文哲　記過拔官傷害罪送辦

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

快訊／上班快改道！　國1「6車追撞」塞爆

嘉義惡火奪3命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

轎車駕駛吸菸挨罰　嗆警「哪個法條說不准抽」

分局長噴辣椒水！見民眾黨報案「還站旁邊看」　深夜才坦承

快訊／大甲媽遶境爆衝突！嫌晚間收押

火吞工程師1家3口！娘家夜奔認屍...消防署急派專家

即／板橋餐廳頂樓起火　15車迅速撲滅

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

快訊／柯文哲逢甲遭噴辣椒水！竟是分局長搞烏龍

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

滿載200萬桶原油奔台灣　油輪通過荷莫茲

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

屏東男被斷手斷腳「塞BMW後車廂」！　渾身血丟包畫面曝光

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

點無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面