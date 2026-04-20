台電手把手助南投大用戶開節能處方籤　泰谷光電、東毓油壓獲表揚

▲台電南投舉辦大用戶座談會，頒發感謝狀表揚泰谷光電科技股份有限公司。（圖／台電南投區處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為協助企業降低用電成本並提升能源使用效率，台電南投區處持續針對轄內具節電潛力之「大用戶」指標性企業，提供客製化節能建議，包括金屬加工業、基本金屬及塑橡膠製品製造業等重點產業，希望協助企業從生產端到管理端全面優化用電策略，同步提升能源使用效率與市場競爭力。

台電南投區處於15日舉辦「大用戶座談會」，同時廣邀特高壓用戶及電機顧問公司參與交流，攜手打造更具競爭力的產業環境，並現場頒發感謝狀給積極參與節能有成、重視環境永續發展的泰谷光電科技股份有限公司、東毓油壓公司。

▲台電南投區處頒發感謝狀表揚東毓油壓公司。

台電南投區處表示，該縣產業結構多元化，以機械製造、金屬加工、橡膠與塑膠製品等傳統製造業為核心，並結合農產加工與觀光產業，整體用電型態具備穩定且高負載特性；本次座談會特別安排多項專業專題簡報，包含強化設備維護觀念、提升緊急應變能力，並為特高壓用戶提供設備運轉與管理上的專業指引，更手把手協助企業掌握最佳用電時段、有效降低電費支出，並透過實際案例分享，提供企業具體可行的改善方向，同時設有一對一諮詢服務，由台電專業人員即時交流，提供量身打造的節能處方箋。

▲▼台電南投舉辦大用戶座談會，在地產業齊聚交流。

台電南投區處長張毓哲強調，企業經營以成本控管為關鍵，正確的用電策略與節能措施，不僅能實質降低經營成本，更能提升整體營運效益；台電未來將持續扮演企業最佳的能源夥伴，透過專業輔導與多元服務，攜手在地企業共同打造穩定、安全且高效率的用電環境，實現智慧用電與永續發展的雙重願景。