新北婦持雙刀街頭揮舞！國中生驚險擦身過　警噴辣椒水壓制

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區中正路巷弄內今（20日）清晨出現驚險一幕，一名60多歲婦人疑似精神狀況不穩，雙手各持菜刀與水果刀在街頭揮舞，當時正值上學尖峰時段，還有國中生與她擦身而過。轄區海山警分局員警獲報後迅速出動，因婦人情緒失控拒不配合，員警最終噴灑辣椒水壓制管束，除強制將她送往部立台北醫院就醫外，將依恐嚇、妨害公務等罪移送偵辦。

▼民眾拍下老婦人持雙刀揮舞。（圖／翻攝我是板橋人張家彰）

今天上午7時許，正當民眾與學生出門上學、上班之際，海山警分局接獲民眾報案，指稱中正路某巷弄內有一名婦人舉止異常，右手緊握水果刀、左手持菜刀，在路中央漫無目的地朝空中揮砍，口中更不斷喃喃自語。事發當下還有穿著制服的國中生正要步行前往學校，從婦人身旁近距離經過，所幸並無人遭到攻擊。

海山分局新海派出所員警趕抵後，這名婦人見到員警不僅未放下刀械，情緒反而更加激動，不斷揮動手中雙刀，拒絕員警靠近。員警為避免事件擴大，在勸導無效後，果斷朝婦人臉部噴灑辣椒水。婦人受不了刺鼻辣椒水，立即鬆開雙刀，員警隨即一擁而上將她壓制管束。

警方後續聯繫婦人家屬到場協助，並強制送往部立台北醫院進行救治。儘管婦人疑似精神狀況不穩，持刀揮舞已威脅民眾生命安全，並有拒捕行為，將依恐嚇罪及妨害公務罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

▼民眾拍下老婦人持雙刀揮舞，員警朝她噴辣椒水壓制 。（圖／翻攝我是板橋人張家彰）