神女號郵輪安全通過荷莫茲海峽　遊客曾滯留杜拜分批搭機撤離

▲地中海郵輪「MSC神女號」安全通過荷莫茲海峽前往北歐。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

全球排名前三的地中海郵輪（MSC Cruise）旗下「神女號」自2月底因中東局勢滯留杜拜，昨（19）日經官方確認已離港並安全通過荷莫茲海峽，正航向北歐恢復營運。據了解，該郵輪曾搭載近5000名旅客，其中，包含約200名來自大陸的旅客，在美伊衝突、荷莫茲海峽通行受阻之際，相關行程一度取消並安排撤離與退款。

《每日經濟新聞》報導，MSC地中海郵輪4月19日確認，從2月底一直被困於迪拜港口的MSC神女號（MSC Euribia）已駛離迪拜（杜拜，下同），安全通過霍爾木茲海峽（荷莫茲海峽），目前正前往北歐。本次通行系在相關主管部門統籌協調與指導下完成。

MSC地中海郵輪表示，由於行程提前恢復，原定5月16日自基爾、5月17日自哥本哈根出發的航次將按計畫執行，後續航班也恢復正常，曾取消行程的旅客可轉至後續航班，相關安排自19日起陸續通知。

這起郵輪滯留事件起於2月28日，在中東局勢緊張不明之際，「神女號」中斷航程且停靠杜拜港，當時，船上約有近5000名乘客，包括陸籍旅客約200人。旅客滯留期間，隨著中東空域逐步恢復，多家航空公司曾協助旅客離境。截至3月6日，已有7架航班搭載旅客離開杜拜，超過1500名乘客完成撤離。

公開資訊顯示，MSC地中海郵輪總部設於瑞士日內瓦，「神女號」為2023年下水之新船，總噸位18.4萬噸，最大載客量6327人，是波斯灣航線主要大型郵輪之一。