「晚安小雞」現身士檢談和解　坦言已離婚：沒人願當我老婆吧

記者黃宥寧／台北報導

網紅「晚安小雞」（陳能釧）因闖入民宅拍攝影片涉犯侵入住宅、毀損等案，二度現身士林地檢署開庭，與告訴人協商和解。他坦言賠償金額「有點偏高」，但強調犯錯會承擔，雙方仍持續協調中。受訪時他也首度證實已與妻子離婚，目前為單身，稱雙方和平分開，並以「探險狀態」自嘲近況。

▲網紅「晚安小雞」二度現身士林地檢署開庭，與告訴人談和解。（圖／記者黃宥寧攝）

下午2時30分左右，「晚安小雞」抵達士檢開偵查庭。庭後受訪時，他感謝檢察官協助促成和解，目前雙方仍就賠償金額持續協調，但坦言「金額對我來說有點偏高」，不過強調既然犯錯，就會勇於承擔。他也提到，自己剛回台不久，未來發展仍在規劃中，過去因探險內容累積不少粉絲，不排除轉型為其他形式經營。

談及過往爭議，他說，2年前的行為確實有不成熟之處，「年輕不懂事的想法，現在會勇敢去面對，也會改變自己」，並表示會用時間證明自己的改變與誠意。

媒體追問是否已恢復單身狀態，他先是笑著回應目前是「探險狀態」，語帶輕鬆，隨後則收起笑容說明婚姻現況，坦承已與妻子離婚，目前為單身，並強調雙方是和平分開，「她現在有自己的規劃，我也會支持她」。他並自嘲，因工作性質特殊，「應該沒有人願意當我老婆或女朋友吧。」

回顧案情，晚安小雞先前在柬埔寨服刑2年，於今年3月19日返台，因涉國內案件遭通緝，隔日即被移送士林地檢署複訊，檢方訊後諭知無保請回，但限制住居。當時他即表示，將會對2年前的案件負起責任。

如今再度現身開庭，晚安小雞強調，將持續與告訴人協商和解條件，盼能盡快達成共識，為相關爭議劃下句點。