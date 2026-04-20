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辣椒水是分局長噴的...王義川轟「唬爛」　劉芩妤：監視器有拍下

記者白珈陽／台中報導

民眾黨前主席柯文哲17日陪同台中市議員參選人劉芩妤在逢甲掃街拜票，遭不明人士噴辣椒水，引發社會譁然，台中市警局今天（20日）公布調查結果，竟是轄區分局長試噴辣椒水釀禍。對此民進黨立委王義川砲轟「唬爛、你會信？」，對警方說法存疑；劉芩妤則回擊，所有證據都有監視器拍下，王竟認為藍白營會隨便推出1個分局長扛責，非常荒謬。

▲▼ 。（合成圖／劉芩妤提供、記者李毓康攝）

▲警方公布辣椒水事件調查結果，王義川網路砲轟「唬爛」，劉芩妤反批王非常荒謬。（合成圖／劉芩妤提供、記者李毓康攝）

台中市警局今天公布，本案當時係第六分局長周俊銘於執勤過程中曾朝地面及下方噴灑辣椒水，造成掃街人員及民眾等人不適，業核予記過2次懲處並建議警政署調整非主管職務，再依傷害罪嫌函送台中地檢署偵辦。另外，台中市警局長吳敬田也向警政署自請處分。

王義川在社群平台發文怒斥，「再唬爛啊！逢甲辣椒水是轄區的第六分局分局長噴的？太緊張噴的？專案小組由分局長主持會議時，分局長搞了三天…！是我噴的！這種事你會信？」，他質疑，這種資歷的人會亂噴？3天都不承認？誰相信？

對於王的言論，劉芩妤自錄影像表示，「王義川前面提到會不會藍營跟白營，共推1個分局長來扛責，這句話非常荒謬」，她說，王曾任交通局長、身為立法委員，當知法律不應該是這樣使用，怎麼可能隨便讓1個分局長頂罪？

劉強調，偵辦過程中有四處噴灑（辣椒水）的痕跡，都有被監視器拍下，要請王出來道歉，相信所有民眾都聽不下去。

劉也說，有關網友疑問，當初民眾黨稱疑有2名騎車的民眾犯案，如今為何結果是分局長涉案？「我們在案件過程中要把所有懷疑的事件都詳細告知給警察，讓警方可以縮小目標偵辦，讓案件被偵破，從頭到尾都沒有所謂的自導自演」，對於網路上懷疑他們自導自演、攻擊的民眾，希望社會是善良而不是撕裂的。

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