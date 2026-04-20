惡劣！慣竊做完筆錄再偷　91歲阿公怒追仍痛失7.5萬

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做完筆錄繼續偷！彰化賊鎖定老人　91歲阿公怒追仍痛失7.5萬

▲慣竊劫走91歲阿公7萬5500元。（圖／警方提供）

▲慣竊劫走91歲阿公7萬5500元。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

和美地區近日出現一名陳姓中年慣竊，14日先是鎖定91歲高齡阿公獨自在家，當場偷走現金7萬5500元現金；事隔4天又企圖潛入另一戶民宅，割破紗窗，所幸遭看護及時喝止。儘管警方迅速將陳男2度查緝到案，但地方居民已人心惶惶，痛批「做完筆錄繼續偷，真的太惡劣了」。

根據被害家屬在社群平台發文控訴，14日當天，91歲阿公獨自在家準備更換褲子，將口袋裡7萬5500元暫放桌上，不料陳男竟直接闖入，一把抓起現金拔腿就跑。年邁阿公雖受驚嚇，仍奮力追出門外高喊「抓賊」，無奈仍遭陳男逃逸。家屬餘悸猶存「還好阿公沒跌倒，否則後果不堪設想。」

▲慣竊劫走91歲阿公7萬5500元。（圖／警方提供）

▲慣竊劫走91歲阿公7萬5500元。（圖／警方提供）

和美警分局獲報後當天即查獲陳男，依竊盜罪嫌函送彰化地檢署偵辦。未料陳男毫無悔意，18日上午再度潛入和美鎮另一民宅，割破紗窗、破壞門鎖準備行竊，被看護發現大聲喝止後，急忙騎機車逃逸。警方調閱監視器鎖定車牌，當天下午便將陳男二度查緝到案，訊後再次依竊盜罪嫌函送法辦。

當地居民議論紛紛，直言陳男已是「警局常客」，員警看到車牌就知道是誰，「不知已經偷了多少次」。紛紛提醒「家有長輩的要格外留心。」更有人質疑，陳男做完筆錄轉身又犯案，真的太囂張。警方則呼籲民眾加強居家防竊，若發現可疑人士立即通報。

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