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南韓入境卡刪「中國台灣」惹毛北京　韓媒：王毅暫緩出訪

▲▼2026兩會，大陸外長王毅出席外長記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲ 王毅出訪南韓行程傳出暫時延後。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓電子入境卡系統將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」爭議延燒，《韓民族日報》20日據多名熟悉中韓關係的外交消息人士透露，中韓雙方自今年初便持續協調中國外交部長王毅訪韓事宜，但首爾當局上月刪除電子入境卡中「中國（台灣）」欄引發北京不滿，導致王毅訪韓行程暫緩。

南韓法務部去年2月在電子入境申報單的「出發地」與「目的地」欄位中，將台灣標註為「CHINA（TAIWAN）」，台灣對此強烈抗議，要求韓方予以更正。南韓外交部對此於3月31日宣布，直接刪除電子入境卡中出發、目的地的欄位，並非單獨針對台灣調整，而是適用全球所有赴韓旅客。

南韓刪除2欄位　北京強烈不滿

儘管南韓試圖以全球旅客統一的方式降低外交爭議，中國外交部發言人郭嘉昆仍14日強硬表示，「台灣是中國的一部分，標註為『中國（台灣）』是理所當然之事」，對南韓做法表達不滿。

《韓民族日報》指出，南韓政府原先期望王毅本月8日至9日完成平壤出訪行程後能順勢到訪，在美國總統川普預計5月中旬訪中的敏感時間點前，就朝鮮半島局勢及北韓、中國關係深入磋商。

韓外交部澄清：入境卡非關鍵因素

南韓外交部官員對此則出面澄清，電子入境卡問題「並非王毅訪韓與否的關鍵因素」，強調將持續妥善處理韓中關係。

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