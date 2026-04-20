4次試管成功...台中女童墜8樓命危　母抱玩具淚求白沙屯媽祖保佑

▲白沙屯媽祖12日展開8天7夜進香活動。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）



記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區1名2歲女童日前不慎從住處8樓窗戶墜落重傷，至今在加護病房與死神搏鬥，母親為祈求歷經4次試管療程才懷上的寶貝女兒度過難關，昨天（19日）帶著女兒最愛的玩具及衣物，前往行經苗栗苑裡的白沙屯媽祖進香隊伍，哭著向媽祖請求保佑。

女童母親說，6日晚間9時許，她正在陽台曬衣服，原以為窗戶設有鐵窗應該安全，就讓女兒坐在窗戶平台玩耍，也能夠邊曬衣服、邊照看女兒。

母親哽咽表示，家人之前因考量逃生安全，拿鑰匙嘗試將鐵窗打開，卻忘記檢查拔下鑰匙，沒想到女兒好奇之下，自己用鑰匙打開窗戶，眼睜睜地看著女兒從窗戶掉落，「我回頭的時候，窗戶突然打開，女兒整個往後倒，還看了我一下」，隨後女兒就掉下去。

事故造成女童口鼻流血昏迷，目前仍未脫離險境，還在加護病房治療，母親自責地說，「我以為很安全的地方，沒想到摔成這樣…。」

昨天上午白沙屯媽祖鑾轎行經苗栗苑裡，母親緊握著女兒的衣物、玩具，在擁擠的人潮中排隊，要為女兒祈福，母親透露，女兒的腦壓現在有稍微下降，生命徵象漸趨穩定，相信這是媽祖展現的神蹟，希望媽祖可以保佑，讓女兒順利恢復健康。