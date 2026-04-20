寄養犬突死亡竟丟水溝還偽造除戶　寵物店員工判刑2年

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名寵物楊姓店員受託照顧並協助送養犬隻，卻在犬隻死亡後未通知飼主，反而私自棄置屍體，甚至冒用飼主個資偽造死亡登記企圖掩蓋真相。屏東地方法院審理，認為其行為嚴重侵害財產權與資訊隱私，且事後未積極彌補損害，最終依業務侵占及非法利用個資等罪，判處應執行有期徒刑2年。可上訴。

判決書指出，楊姓男子為屏東縣一間寵物店「專業犬貓」專任人員，長期從事寵物照料與送養業務。於2022年5月27日晚間，因飼主需接受手術無法照顧寵物，將2隻法國鬥牛犬寄養於該店，並委託被告協助尋找適合領養人，但強調仍須經飼主同意。

不料，然而隔日上午，犬隻即不明原因死亡。楊男未依常規通知飼主處理後事，反而自行將犬隻屍體丟棄於水溝任其流走，未留任何紀錄或告知，試圖隱匿事實。隨後更進一步掩蓋真相，於同日下午向飼主索取身分證資料。

在飼主表示欲前往探視犬隻後，楊男於6月5日透過網路登入「寵物登記管理資訊網」，擅自輸入飼主身分證字號，偽造犬隻死亡紀錄並完成除戶程序，使系統顯示為正常死亡流程，藉此掩飾棄置屍體行為。直到飼主察覺異狀追查，事件才曝光並報警處理。

法院審理，楊男坦承有非法利用個資及偽造文書行為，但否認侵占，辯稱犬隻為飼主贈與。然而法官依據雙方對話紀錄、證人證詞及相關證據認定，犬隻僅為寄養與委託送養，被告並未取得所有權，其擅自處分屍體已構成業務侵占。

法院指出，楊男身為專業寵物照護人員，理應善盡照顧與通報責任，卻違背職責，不僅侵害飼主權益，也使飼主失去與寵物最後道別的機會，情節重大。考量其犯後未與飼主和解，亦未賠償損失，依業務侵占罪判處1年6月、非法利用個資罪8月，合併執行有期徒刑2年徒刑。