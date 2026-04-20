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一家3口殞命！嘉義透天厝遭惡火吞噬畫面曝　一旁咖啡廳險遭延燒

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義市東區大雅路二段一處無尾巷19日晚間傳出火警，一家3口卻倒臥在3樓陽台，送醫搶救後陸續宣告死亡。路過民眾拍下民宅完全陷入火海，濃煙不斷向天際竄升的驚人畫面。

▲▼ 嘉義大雅路火警畫面曝！橘紅烈焰吞噬民宅　一家三口送醫後仍宣告死亡 。（圖／Threads／hong_chi_shun提供）

▲嘉義大雅路火警，一家三口送醫後仍宣告死亡。（圖／Threads／hong_chi_shun提供，下同）

警消指出，接獲火警通報後立即出動8車、40人到場灌救，抵達時現場住宅已經全面燃燒，火光直竄屋外，由於該處為無尾巷，空間狹窄、僅能容納一輛消防車進入，其餘車輛在外待命，影響救災效率，現場消防人員雖然掌握3樓有人受困，但仍只能從1樓向上挺進，救援難度相當高。

▲▼ 嘉義大雅路火警畫面曝！橘紅烈焰吞噬民宅　一家三口送醫後仍宣告死亡 。（圖／Threads／hong_chi_shun提供）

直到晚間9時48分警消撲滅火勢後，才在3樓陽台發現翁男一家3口，當時3人均已無生命跡象，經緊急送醫搶救後，仍陸續宣告不治死亡。

▲▼ 嘉義大雅路火警畫面曝！橘紅烈焰吞噬民宅　一家三口送醫後仍宣告死亡 。（圖／Threads／hong_chi_shun提供）

路過民眾指出，當時在斜坡等紅綠燈，看到前面一整排消防車，原本只是去湊熱鬧，但看到天空有濃煙，感覺就不對了。影片中，有多輛消防車抵達並開啟警示燈，消防人員正緊急拉水線灌救，民宅頂層已完全陷入火海，橘紅色的烈焰在夜色中顯得格外駭人，濃煙不斷向天際竄升。

據了解，一旁咖啡廳險遭波及，該咖啡廳是嘉義陳姓聞人，大善人招待朋友會所。因他喜愛「1122」數字並將名下豪車都掛該數字，意外成為「嘉義人才知道的十件事」的傳說。

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