山友父子斷崖墜落邊坡50米傷困　搜救人員拚鬥1.5小時救起送醫

▲山友於父子斷崖墜落摔傷，搜救人員出動救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一行四人登山隊於今天上午行經信義鄉八通關古道西段時，山友陳姓男子於父子斷崖處不慎摔落邊坡約50公尺，造成腰傷及擦傷無法移動；南投縣消防局獲報後派出18人搜救隊伍前往，費時約一個半小時將陳男救起送醫，化解一場虛驚。

南投縣消防局指揮中心於今日上午11時13分受理李姓男子報案，指出其四名山友今天進行預計行程自八通關古道至雲龍瀑布，陳姓山友(67歲、台北市人)途中於父子斷崖處摔落邊坡、受傷受困，所幸意識清醒，故向該局請求協助。

縣府消防局第三大隊隨即啟動救援機制，由玉山分隊小隊長劉宇森擔任帶隊官，共派遣消防人員4名、玉山義消分隊10名、員警1名、義警2名及玉山國家公園管理處保育巡查員1名，總計18人組隊前往救援；其中玉管處伍姓保育巡查員因臨近事故地點，於11時44分即趕抵現場接觸傷患，並安撫其待救。

搜救隊伍後續於中午12時20分於登山口徒步前往，到達事故地點架設繩索系統後，於12時46分順利接觸到傷患，經救援人員初步評估，其腰部疼痛且無法站立，立隨即進行患部包紮，並用SKED固定傷患後；搜救隊伍於12時50分開始協力將患者上拉，克服崎嶇山路，於13時抵達步道，13時05分由義消小貨車接駁傷患至玉山91，最後於13時18分由玉山分隊救護車後送至竹山秀傳醫院治療。

南投縣消防局呼籲，從事登山健行的休閒活動，必須要有正確的觀念，於上山前多做一分準備，才可多一分安全，少一分遺憾。