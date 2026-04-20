外館霸凌錄3／申訴淪虛設　林佳龍辦公室遭指關切後求救訊號被消失

▲波士頓台北經濟文化辦事處長廖朝宏。（圖／翻攝自駐波士頓台北經濟文化辦事處官網）

記者詹詠淇／台北報導

台灣駐波士頓台北經濟文化辦事處處長長廖朝宏，被爆長期對館內同仁施以威嚇與壓力。爆料者說，目前唯一能對抗霸凌方式，就是到外交部、駐美代表處以及駐波士頓經文處等臉書粉專發文留言，盼引發外界注意。據了解，相關貼文發布後，外交部長林佳龍辦公室曾聯繫廖朝宏，稱相關事件已對林佳龍造成困擾，其後，多數貼文已自外交部、駐美代表處以及駐波士頓經文處的臉書頁面移除。

爆料者向《ETtoday新聞雲》表示，外界難以想像廖朝宏霸凌情形的嚴重程度，且霸凌並非僅針對個別人士，而是涉及整個辦公室同仁。廖朝宏經常對所有同仁施以威嚇與壓力，儘管外交部設有內部申訴與通報機制，但無論駐波士頓經文處或其他單位，鮮少有人敢提出正式申訴，主因不外乎是擔憂職涯發展受影響，因為僅憑案件內容與事實，就可能使當事人身分暴露增加風險；且若提出申訴後未獲支持，往往面臨被調派至條件較差的外館風險，因此外館同仁普遍不願，也不敢提出正式的申訴、檢舉。

爆料者指出，若無法忍受現有工作環境，駐館同仁多選擇申請調職，最終被派往菲律賓、貝里斯、印度等地，且在未被公開揭露的情況下，幾乎無法有效反映或檢舉相關不當行為。他建議，外交部與外交部長應重視網路上或匿名反映的情形，特別是在涉及同一人且具多起案例時，應主動對該單位進行調查與瞭解。

外館粉專成受害者救命稻草 部長辦公室喊「有困擾」

爆料者說，目前唯一能對抗霸凌情形的方式，就是到外交部、駐美代表處以及駐波士頓經文處等臉書粉專發文留言，盼引發外界注意。根據紀錄，今年1月至4月間，受害者密集在外交部、駐美代表處以及駐波士頓經文處的臉書粉專發文留言至少18天、27次。

但當相關貼文於臉書發布後，廖朝宏反稱自己才是遭受霸凌者。「此說法與實際情況顯有落差，亦未獲同仁認同，多數同仁反而認為其霸凌行為終於受到關注」。

然而，爆料者表示，據了解，相關貼文發布後，外交部長林佳龍辦公室曾聯繫廖朝宏，稱相關事件已對林佳龍造成困擾，其後，多數貼文已自外交部、駐美代表處以及駐波士頓經文處的臉書頁面移除。外交部與駐美代表處亦曾就相關貼文聯繫駐波士頓經文處，代表各方對於持續存在的霸凌問題已有所掌握。

▼爆料者曾到外交部、駐美代表處以及駐波士頓經文處等臉書粉專發文留言，盼引發外界對職場霸凌案的注意。（圖／讀者提供）

公務員與國家是絕對服從 言語羞辱成訓練抗壓

爆料者也以去年12月中，衛福部5名高階官員因長期職場霸凌而遭監察院彈劾為例，這則新聞在群組裡議論紛紛，大家驚訝的不是霸凌懲處，而是那些被列為罪狀的行為，包括摔公文、大聲咆哮、假日傳訊、強迫團隊活動，對他們而言已是司空見慣，甚至在很長一段時間裡，是長官「治軍嚴謹」的明證。為什麼短短幾年間，這些曾經被默許、甚至被歌頌的鐵血管理，如今卻成了斷送仕途的違法鐵證？

爆料者認為，長久以來，台灣公務體系深受「特別權力關係」理論的影響。在舊有的思維裡，公務員與國家之間不是平等的契約關係，而是一種強調「絕對服從」的上下級關係。但隨著《公務人員保障法》的修正以及大法官解釋的推進，公務員逐漸被還原為「受法律保障的勞動者」。

爆料者說，過去的職場對於傷害的定義很狹隘，通常僅限於物理性的受傷。只要長官沒有動手打人，言語上的羞辱往往被歸類為幫你訓練抗壓性；但這次監察院的彈劾中，多次出現「身心科就診」、「心理諮商」等關鍵字。這標誌著一個重大轉變，精神暴力現在被視為實質傷害。肆意宣洩情緒的長官也就不再能用一句，「朕就是這樣漢子，就是這樣秉性」，為自己的脾氣不好推托。

林佳龍發信「提醒」主管：職場霸凌最高可罰100萬

此外，林佳龍也曾於去年10月8日發送內部信向主管們提醒，應拿捏日常管理與指導過程的分寸，避免因無意間的言語或行為，讓同仁感受到壓力、不被尊重，甚至產生委屈或誤解。「身為主管，我們除了肩負業務的成效，也更需要細膩看見『人』的感受。言語間的一句鼓勵， 態度上的一份尊重，往往比績效數字更能塑造一個團隊的文化與溫度」。

林佳龍於給主管的內部信中指出，2025年7月9日修正公布的《公務人員保障法》已明確對職場霸凌行為型態與界線作出清楚定義，機關有責任保障公務人員免於遭受職場霸凌，「這項修法不只是制度上的調整，更提醒我們重新檢視，自己在日常互動中所展現的態度與領導方式」。

林佳龍說明，職場霸凌案件的申訴時效至少3年，倘加害人具權勢地位，則申訴時效為5年。也就是說，即使主管已離職，轉調或外派，只要在法定期限內，依然可能面臨申訴與調查。一旦行為被認定構成職場霸凌，不僅可能受到懲處，調非主管或調部等處分，亦可能遭受新台幣5萬元以上100萬元以下的罰鍰，重創個人的職涯發展與信譽，也會對本部整體的團隊士氣， 外交戰力，甚至損及本部對外形象與社會觀感。

針對該信，外交部回應《ETtoday新聞雲》指出，林佳龍重視機關內部管理，凝聚駐外同仁向心力，爰於去年10月8日致主管同仁內部信件，重申營造友善工作環境及防治職場霸凌之政策方向，屬一般性宣導與管理措施，並非針對特定個案。

▼外交部長林佳龍曾於2025年10月8日發送內部信向主管們提醒，應拿捏日常管理與指導過程的分寸。（圖／讀者提供）

外交部稱重視同仁工作環境 接申訴依程序保密調查

據觀察，近日亦有網友於駐波士頓經文處的粉專多次留言控訴，在台灣公務機關霸凌者往往都是衣冠楚楚巧言令色之人，這類型的衣冠禽獸往往面容和善，天生極會察言觀色奉迎拍馬，也是極具演員天賦之人，在擁有權力的強者面前，他們表面是本性忠厚善良且聰明能幹者，在弱勢者面前他們倚仗高層庇護低劣人格本性畢露無疑，往往對被霸凌者私下言詞羞辱設計陷害，造謠污衊，利用人性趨炎附勢的陰暗面來排擠被霸凌者，滿足自身權力慾望與霸凌快感。

該網友形容，當狼盯上羊時，羊的退讓並不會讓狼知所進退，只會讓狼認為羊善良可欺。這種情況尤其在駐外館處特別嚴重，因為外交部僵化的官僚體系架構，再加上高層賦予上司的權力，在許多駐外館處狼掌握著升遷與調任的生殺大權，使得羊只能虛弱的悲鳴，狼只要討得上層歡心，可以恣意霸凌羊群。

針對霸凌案，外交部回應《ETtoday新聞雲》表示，外交部一向重視同仁職場安全與工作環境，對於任何涉及職場霸凌或不當管理之情形，均採取嚴謹態度處理；倘接獲申訴，將依相關規定及程序依保密原則進行調查。

外交部指出，截至目前為止，外交部尚未接獲本案相關正式申訴，惟對於相關情形，將視需要適時進行必要之瞭解。另未具名或未附具體事證之訊息，難以確認來源及相關情事，查證上存有一定限制。外交部已設有申訴機制及保密之處理程序，同仁如遇相關情形，鼓勵應循正式管道反映。