外館霸凌錄2／跟波士頓市長關係差　處長自恃吳釗燮撐腰

▲波士頓台北經濟文化辦事處長廖朝宏。（圖／翻攝自駐波士頓台北經濟文化辦事處官網）

記者詹詠淇／台北報導

台灣駐波士頓台北經濟文化辦事處被爆處長廖朝宏長期對館內同仁施以威嚇與壓力，不僅以高度威權的方式管理，更時常誇耀與前外交部長吳釗燮的關係，「沒有人可以挑戰我，我背後有吳釗燮的支持」，藉此威脅對他提出異議的駐館同仁。此外，廖朝宏也與現任波士頓市長吳弭（Michelle Wu）及當地領事團長Leonard Kopelman關係不佳，不僅多次以侮辱性字眼稱呼吳弭，其上任以來吳弭更連續2年未出席國慶酒會，傳出是因為廖朝宏指示駐館同仁不得邀請吳弭出席。

駐波士頓經文處由外交部及教育部與科技部等部會人員共同組成，然而，自廖朝宏2023年8月到任以來，其領導風格已對辦公室環境產生重大影響。爆料者向《ETtoday新聞雲》表示，廖朝宏因為與前外交部長吳釗燮關係密切而獲派駐波士頓台北經濟文化辦事處長一職，且廖朝宏自認有所倚仗，也時常誇耀其相關人脈，多次在會議中提及他與吳釗燮的關係與支持。

爆料者指出，廖朝宏尤其在認為駐館同仁對他提出質疑，或有不同意見時更為明顯，多次對同仁表示，「你敢挑戰我、敢比較，我告訴你，你一定會輸，我背後有人支持」、「沒有人可以挑戰我，我背後有吳釗燮的支持」，藉此威脅對他提出異議的同仁，加深畏懼心理。在某次試圖要求另一部會派駐的主管被召回一事時，廖朝宏也聲稱自己「背後有人撐腰」，不過該案最終未能成功。

爆料者直言，相關言論幾乎幾乎在每位同仁身上出現過，常於週會或月會中公開表達，甚至頻繁以職務與去留對同仁施壓，更當面對其他同仁加以指責或威嚇，其管理方式被形容近似高度威權的領導風格，使辦公氣氛緊張壓抑，缺乏基本職場互動分寸與尊重。

與波士頓市長關係不佳 傳指示不准邀請出席酒會

除了內部管理爭議，廖朝宏的外交表現亦備受質疑。爆料者指出，廖朝宏與現任波士頓市長吳弭（Michelle Wu）及當地領事團長Leonard Kopelman關係不佳，廖朝宏對女性缺乏基本尊重，曾多次以侮辱性字眼稱呼吳弭，像是曾用「Bixxh」一詞形容吳弭，被辦公室多名同仁親耳聽見。自廖朝宏上任以來，吳弭已連續2年未出席國慶酒會，也沒有發布賀函或表揚文件。據指稱，是因為廖朝宏指示駐館同仁不得邀請吳弭出席。

爆料者說，另有傳聞指出，數年前雙方曾於波士頓華埠同場活動，廖朝宏因感受冷落而心生不滿，並持續記恨至今；若公開場合出現兩人同框，都是因吳弭代表僑界團體出席，而非與其共同出席活動，近期台中市長盧秀燕訪問波士頓時的合照，亦可見兩人互動疏離。

▼爆料者認為，從合照可看見廖朝宏與吳弭互動疏離。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Michelle Wu 吳弭﻿）

與同仁嚴重衝突 要求該員自行調動

此外，廖朝宏赴波士頓主要目的，被認為偏重個人形象經營，而非推動台灣整體利益。爆料者表示，廖朝宏到任後不斷對同仁施壓稱，「部長要看成果，做不到我也無能為力」；更極力追求接受電視媒體專訪，仿效駐澳大使徐佑典的作法，並要求同仁積極安排，但全州無任何電視台願意採訪。

爆料者指出，廖朝宏甚至在駐波士頓經文處附近發生高樓清潔工墜樓事件時，主動向現場媒體自我介紹，企圖曝光。期間，還與一名新到任同仁發生嚴重衝突，並要求該員「自行調動」，最終導致該同仁及其家人被迫離開美國，轉赴歐洲任職。

爆料者認為，在台灣，外交部內部長期存在人事派任不公的問題，與高層關係密切者較易獲得優渥職缺，而波士頓被視為極佳的外派地點。廖朝宏及其家人得以居住於麻薩諸塞州布魯克萊恩的高價地段豪宅，享有優質公立學區，並配有賓士車輛，相關費用皆由台灣納稅人負擔。當地並擁有哈佛大學、麻省理工學院及多所優質醫療機構。然而，派任未具備相應能力的外交人員，對國家形象反而造成負面影響。

對此，外交部回應《ETtoday新聞雲》表示，外交部一向重視同仁職場安全與工作環境，對於任何涉及職場霸凌或不當管理之情形，均採取嚴謹態度處理；倘接獲申訴，將依相關規定及程序依保密原則進行調查。

外交部指出，截至目前為止，外交部尚未接獲本案相關正式申訴，惟對於相關情形，將視需要適時進行必要之瞭解。另未具名或未附具體事證之訊息，難以確認來源及相關情事，查證上存有一定限制。外交部已設有申訴機制及保密之處理程序，同仁如遇相關情形，鼓勵應循正式管道反映。