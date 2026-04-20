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今「穀雨」4生肖大爆發複利成長　做好5件事就是未來贏的人

文／命理老師 邱彥龍

今4月20日（周一）進入穀雨，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，這段時間要小心小人搶功或搶走舞台，但有4個生肖運勢卻已經開始複利成長：其中屬猴者財運、人緣、桃花都非常旺；屬馬的朋友，雖不是最強的，但是卻是最受保護的，會有貴人站出來替你撐腰；屬雞的朋友，這段期間適合衝刺，執行力相當強；屬羊的朋友未來16天機會與門道特別多，屬於人際帶財的典型。

▲穀雨節氣 。（圖／免費圖庫unsplash）

▲穀雨節氣。（示意圖／unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（4／20～5／05）12生肖運勢：

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Top 1：猴

屬猴的朋友這段期間容易發光發熱，成為眾所注目的焦點，財運、人緣運、桃花運都超級旺，整體狀態都在變強，你會更清楚自己要什麼，也更有能力把想要的東西慢慢抓到手上。

財運：財運非常好，尤其正財收入穩定，適合實體產業或商品，尤其是具有美感的女性市場、房產、餐飲、生活用品相關領域，對你都特別適合，當然偏財也有機會，但你的強項不是賭，而是「看準後穩穩前進」，這16天越務實越賺錢。

事業：很適合定價、調整品牌或推出新產品，將美感升級，或者重新包裝個人形象，對你特別有利。如果最近有想談合作、談金流、談長期經營，這段時間相當適合。

健康：注意喉嚨、甲狀腺、肩頸，避免甜食或過度享受型的飲食，因為壓力一來，你很容易用吃、買、享受來安撫自己，對健康不利。

感情：感情運很好，尤其是單身者，容易遇到穩定型、條件不錯、看得見未來的人；有伴者很適合談現實面、規劃共同生活、聊聊金錢觀跟家庭價值，這不是激情爆衝期，而是「適合定下來」的時間。

建議：你這16天最重要的不是快，而是穩穩收成，越守得住節奏，越容易把小運變大運。

Top 2：馬

屬馬的朋友這段期間最明顯的感受就是容易被照顧、被幫助、被保護，雖然你不一定是最強的，但幸運值極高，貴人運超級旺，人緣超好，會有人給你撐腰，當然也有些人、事、物會跟你斷緣或斷線，但這其實不是壞事，變革也是件好事，能守住自我的成就與家庭，就會是最好的福氣。

財運：財運穩定，而且會有提升，特別適合房產、家居、親子、餐飲、照護還有熟客經營以及女性客群方面，也很適合整理家庭帳務、做長期儲蓄跟保險規劃、趁機把金流理順，雖然不是暴發型財運，但很適合讓你的財庫變厚。

事業：你在職場上的信任度很高，容易吸引貴人、舊客戶或熟人的幫忙，適合做服務、照顧、輔導、教育、餐飲、美學空間、居家產業等行業。

健康：注意胃、胸口壓力、水腫跟內分泌，你越壓抑情緒，身體反而越先反應，請戒掉作息不穩的壞習慣。

感情：單身者容易遇到讓你有安全感的人，也有機會在熟人間或透過朋友介紹，在家庭相關場合出現桃花；有伴者則適合談未來、談家庭規劃、談共同生活的安排，但別把情緒全悶在心裡。

建議：你這段時間最走運的方式，就是把生活穩住、把心照顧好，你的好運不是用衝的，是用「安穩」養出來的。

Top 3：雞

屬雞的朋友這段期間會先以自我為中心，行動力很強，機會來得快，但去的也快，穀雨這16天對你來說，就是一段「可以衝、也想衝」的時期，你會很有想法，也很有執行力，很多事情不做會覺得可惜，能掌控全局，但也不要太過於自我，不然發生事情，才會覺得自己哪裡痛。

財運：財運有進帳或者發大財的機會，尤其是靠能力、行動、速度、曝光、個人魅力、談判得來的錢，但也要注意花錢速度很快，容易為了效率、面子、器材、投資而支出增加。

事業：事業運很強，適合推新案或與人談合作，雖有機會搶佔先機，但要先做第一波測試，你最大的優勢是敢做，但最大的風險也是「太快」，這16天若能在衝之前先檢查細節，會很有成果。

健康：注意頭部、發炎、火氣、眼壓、血壓、睡眠不足，你很容易進入「撐一下再說」的模式，但身體不一定同意。

感情：擁有桃花運，魅力也不差，單身者容易快速來電；有伴者則容易因為節奏快，火氣重而吵架，特別是講話太直接的時候。

建議：穀雨對你來說，贏法不是更猛，而是快，但不能亂，你一旦有方向感，這段時間真的很能打，戰鬥力超強。

Top 4：羊

屬羊的朋友穀雨這段期間特別有感，許多資訊會進來，你的頭腦靈活，想法也變動很快，會有很多靈感，說話順暢有節奏，邏輯清晰，也容易在資訊、人脈、內容、溝通中找到機會與門道，是人際帶財的好時機。

財運：偏向資訊財、口才財、流量財、人脈財，很適合做內容、銷售、短影音、自媒體、教育、顧問、行銷、媒體等行業，但也要注意，因為消息太多，你容易心動很多次，真正下手卻沒那麼穩。

事業：工作上很容易有新消息、新機會或新合作找上門，如果做有關需要講話、表達、社群互動的工作，這段時間很適合。

健康：注意呼吸道、肩頸、失眠、神經緊張、腦部過勞，尤其越忙越容易忘記休息。

感情：感情上容易有曖昧對象，出現很適合聊天的桃花，但也容易出現聊得很熱，卻不一定走得很久的情況；有伴者則要小心分心，讓對方覺得你心不在焉。

建議：你這16天最重要的是把零碎資訊，整理成真正有價值的東西，你不是沒走運，而是要學會聚焦。

Top 5：狗

屬狗的朋友穀雨這段期間由理性轉為感性，會給人有種忽冷忽熱的感覺，直覺超準，靈感很強，對市場、人心、情緒、氣氛的判斷比平常更敏銳，擁有偏財運。

財運：偏財運很強，容易靠靈感、人脈、口碑、情緒價值進財，但也容易一時感動、一時相信、一時想幫忙而破財，錢的事情還是要遵循規則。

事業：很適合療癒、設計、藝術、占星、命理、心理諮商、顧問、美感、影像等方面的工作，如果你最近有在創作、正在構思或企劃，即便僅僅是修正方向，也會很有靈感。

健康：注意過敏、失眠、水腫、疲勞、免疫力低下、情緒耗能，外表看似沒事，但內在很消耗。

感情：容易遇到讓你有感覺的人，也容易在感情上心軟，有伴者適合用溫柔和包容修復關係，但要注意，你不能只靠感覺撐一段感情，還是要看對方有沒有責任感。

建議：這16天你的運氣來自感受力，但成果則來自於把感受落地。

Top 6：蛇

屬蛇的朋友這段期間對你來說是一個很兩極的狀況，能擁有舞台與曝光機會，會被看見、被注意，但同時也容易被嫉妒、被比較、被放大檢視，尤其在表達、錢財與自身表現上，特別容易招小人。

財運：有賺錢機會，尤其是曝光、舞台、表現型工作會比較有利，但也要注意因為排場、人情跟社交考量而花費增加。

事業：有表現空間，如果你敢站出來，容易被看到，但記得，不要只顧著表現自己，還是要顧細節、顧整體團隊的感受，不然容易惹來眼紅與壓力。

健康：注意心血管、壓力、睡眠、火氣、情緒起伏，太想撐場面，反而會耗得更快。

感情：有魅力，也有桃花運，但感情上容易有主導欲，重視面子問題，或者因為被忽略而不爽；有伴者要少一點情緒，多一點直接表達。

建議：你這16天可以發光，但要記得別讓高調變成別人攻擊的破口。

Top 7：鼠

屬鼠的朋友這段期間對你來說，比較像是一段「現實整理期」，不一定輕鬆，但如果願意把架構整理好，後面會走得很穩，不但有大財運，還能擁有權力，記得穩中求進，慢慢修練即可成功。

財運：正財運旺，也擁有偏財，適合靠專業、顧問、管理、流程、制度型收入來增加荷包厚度，不適合追求一時熱度的投資，因為你其實更適合慢穩型進財。

事業：事業上適合做規劃、建立制度、談合作條件、整理責任分工，你不是這波最風光的人，但很適合趁此打好基礎。

健康：注意肩頸、膝蓋、骨骼、腰背痛、還有一種隱性問題是，你太壓抑，不說累，會變成一種擺脫不了的慢性疲勞。

感情：感情上偏穩定，但少了點熱度，單身者容易吸引成熟型、現實型的對象；有伴者適合談生活規劃，但講話別太冷。

建議：你這16天不用急著贏，先把內部秩序整理好，後面自然能收成。

Top 8：兔

屬兔的朋友這段期間你會很在意關係、人際、合作、互動的品質，但同時容易讓你覺得外界節奏太快，自己反而壓力變大，所以與人的合作與人際關係，是課題也是考驗，可以多祈福拜拜，因無形的磁場會暗地保佑你，並且給你方向，帶來幸運。

財運：擁有合作財，但也容易因為分配比例、人情而糾結，這段時間不要因為想和平，就接受不合理條件。

事業：適合談合作、調整關係、修正分工，如果你本身是做品牌、美感、公關、媒體、法律、談判相關行業，這段時間很有發揮空間。

健康：注意腰、腎、循環、壓力型疲勞，還有一種狀況是情緒卡住，讓你身體沉沉的。

感情：感情上容易進入「到底值不值得」的思考，單身者可能有對象，但不一定讓你完全安心；有伴者不要過多的控制與制約，容易發生衝突。

建議：和平是好事，但你不能一直靠退讓維持平衡。

Top 9：虎

屬虎的朋友這段期間表面看似猶豫不決，但內心早有定論，容易碰到宿世的貴人或小人，人際暗流非常強，深層的情緒會被觸動，水很深，小人也不少，這16天很多事情表面看起來沒事，實際上底下很有事。

財運：有機會靠判斷、人脈、資源整合來賺錢，但你要避免「情緒決策」，太多猜測、太多懷疑，容易錯失好機會。

事業：事業其實不差，你很適合做幕後、做策略、做判斷，但要小心，不要被人際暗流消耗掉本來該用在工作上的力氣。

健康：注意失眠、泌尿、生殖、內分泌問題以及焦慮累積，你很容易表面平靜，健康卻先爆出問題。

感情：容易有吸引力，也容易有糾結，你很可能會遇到讓你有感覺的人，但內心又很多防備；有伴者要避免試探與翻舊帳。

建議：你這16天最大的課題不是防人，而是別讓自己的猜疑把自己拖下去。

Top 10：龍

屬龍的朋友這段期間會很執著，進入一種「好多地方都要修正」的模式，細節壓力大，容易覺得累，你不是沒能力，而是太容易發現問題，你擁有無形的磁場在庇佑與保護你，可以去跟神明或菩薩訴說，或跟有智慧的朋友聊聊天，可以得到許多的幫助與啟發。

財運：財運普通，守比衝好，這段時間適合整理支出、修正金流、減少浪費，而不是冒進。

事業：工作上容易很忙，也容易變成幫別人補漏洞的人，你很有用，但卻也很容易被消耗。

健康：腸胃、過敏、疲勞、睡眠、壓力型頭痛要注意，你的身體很誠實，累了就會直接出現訊號。

感情：感情上容易碎念、挑剔，想糾正對方，你覺得是為對方好，但對方不一定這樣覺得。

建議：你這16天最需要做的，不是更努力，而是先保留體力，不要什麼都想救。

Top 11：牛

屬牛的朋友這段期間許多的工作都需要親力親為，計畫趕不上變化，你會很想做很多事，也很容易有一種「再快一點」的衝動，但這種節奏如果沒有控制好，反而容易累、容易出錯，千萬不要衝過頭了，這段期間容易被無形負能量干擾。

財運：財運普通，特別要注意衝動型花費，旅行、娛樂、聚會、衝動購物都容易超出預算。

事業：事業上不是沒機會，而是你要學會專注，你可能同時想做很多事，但真正賺錢的還是那一兩件核心事情。

健康：注意交通意外、筋骨、運動傷害、焦躁及睡眠品質，越急越容易出錯。

感情：感情上容易快速有火花，但未必穩定，你可能對新鮮感有興趣，但對方未必適合長期。

建議：你最需要的不是再加速，而是把力氣集中在最值得的地方。

Top 12：豬

屬豬的朋友這段期間想很多，一直在思考「接下來怎麼變」，但卻容易失焦，其實你不是沒機會，而是容易想太多、調整很多、觀察很多，最後反而卡住自己。

財運：新工具、新平台、新做法不是沒機會，但現在更需要的是驗證，不要只看概念，尤其投資或合作上要特別留意，不要因為「看起來很新」的那種新鮮感，就被打動。

事業：你適合做創新、企劃、系統化的工作，但現在僅適合試水溫，不適合一次押太重，很多事還在調整期，急不得。

健康：注意神經緊繃、頭腦停不下來、睡不好、作息亂，資訊太多時，你反而更累。

感情：感情上容易有距離感，你可能自己很有感覺，但表面卻完全讓人看不出來；有伴者要記得回應，不要讓對方一直猜。

建議：你這16天最需要的，是把心收回來，先穩住自己，再談突破。

▲穀雨節氣到來，現在開始比拼誰能把成果留住、把價值變現。（示意圖／pexels）

穀雨節氣到來，全球運勢也將從春分跟清明的變動與調整，正式進入一段「務實落地、資源重整」的關鍵階段，不再只是追求速度與機會，而是開始比拼誰能把成果留住、把價值變現，並在變動中建立穩定。

邱彥龍老師分析，從整體氛圍來看，社會正在從過去情緒主導與話題導向，逐漸回到現實與價值本身。民眾對於未來的選擇，不再只看誰聲量大、誰最會說，而是更在意一件事：這個人、這個產業，是否真的可靠、能否長期發展。換句話說，「信任」正在變得越來越重要，而取得信任的成本也隨之提高。

值得關注的是，4月26日前後將出現一個重要轉折，邱彥龍老師強調，隨著金星與天王星移動進入雙子座，整體社會節奏將明顯加快，資訊流動、話題變化與市場波動都會更加講求速度，新機會與新商業模式會快速出現，例如社群經濟、短影音、數位內容與AI應用等領域，都會成為關注焦點。

然而，這樣的變化也伴隨風險，包括資訊真假難辨、輿論操作與市場劇烈波動等現象。因此，在機會增加的同時，更需要保持判斷力與節奏感，避免因一時衝動而做出錯誤決策。

邱彥龍老師指出，整體來看，穀雨節氣分為兩個階段：前半段重在累積與穩定，後半段則進入加速與放大。能否在後半段抓住機會，關鍵就取決於前半段是否已經做好準備。

邱彥龍老師強調，在這樣的時代，真正的競爭不再只是誰跑得最快，而是誰能在變動中保持清醒、在壓力中穩住節奏，並把每一次機會轉化為長期價值。『穀雨』不是結束，而是一個篩選與定局的開始。未來的機會，往往不在最熱鬧的時候，而在那些願意踏實準備、穩定前進的人手中。

▲學會保護自己的成果與價值。（示意圖／pexels）

邱彥龍老師也提點，這段時間最該改變的五件事：

第一、把注意力從表面熱鬧，轉到真正能留下來的東西。

例如：公司或自我的能力、品牌價值、資產、過往積累的信任等。

第二、不要只追快，要追可持續。

真正的勝利，不是衝一波，而是撐到最後還站著。

第三、不要讓焦慮帶著你做決定。

很多過錯，不是因為你的能力差，而是因為你過於心急了。

第四、要學會保護自己的成果與價值。

你的付出及因磨練與學習而來的技術、創作出來的內容以及長時間累積而來的成果，都要設有邊界與保護，因為這都是智慧財產權。

第五、少跟別人拚面子，多讓自己變得不可替代。

未來贏的人，不是最會搶舞台的人，而是別人離不開的人。

另外，上升、太陽或月亮星座落在水瓶、雙子、牡羊、摩羯、金牛及天秤等6個星座，擁有較強的旺運，會增加解決問題的能力，靠實力提升信任感與價值，財富豐滿，蒸蒸日上。

邱彥龍 老師 @yanlom7878
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

▲命理老師邱彥龍 。（圖／邱彥龍提供）

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