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社會 社會焦點 保障人權

闖遊藝場尾隨女員工進廁所！她急喊「快尿出來了」仍被強摸狂吻

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東東港一間遊藝場發生性騷擾案件，黃姓男子趁女員工如廁時闖入廁所，強行環抱並觸摸身體、親吻臉頰，過程中不顧對方反抗。屏東地方法院審理後認定犯行明確，雖被告辯稱雙方互動自願，法官不採信，依強制猥褻罪判處有期徒刑1年6月。全案仍可上訴。

判決書指出，黃姓男子於2024年8月17日上午，前往屏東縣東港鎮某遊藝場消費時，見女員工正準備如廁，尚未關上門，突然衝入廁所，導致她身體撞上門鎖。隨後被告從後方強行環抱，一手控制其行動，另一手隔著衣物撫摸其胸部、腰部與臀部，期間她不斷閃躲並出言制止，甚至表示「快尿出來了」請求放手，但黃男仍未停止動作。最後在離開前，還將她臉部轉向並親吻其臉頰，整個過程違反她的意願。

案發後，女店員曾透過通訊軟體向黃男表達「突然衝進廁所抱、親、摸」讓她感到驚嚇，並要求不要再有類似行為，黃男回覆「好的，對不起」，成為佐證之一。此外，女店員亦向店長、友人及男友傾訴遭遇，並出現情緒低落與就醫紀錄，法院認為其反應符合一般受害人情形，具可信度。

黃男雖辯稱未強行猥褻，主張雙方互動出於同意，僅有親吻臉頰行為，但法院審酌雙方過往並無親密互動，加上事發地點為私密廁所空間，認為其說法違反常情，未予採信。考量其犯後否認、未與被害人和解，依強制猥褻罪，且屬接續犯，判處有期徒刑1年6月。

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