快訊／分局長噴辣椒水誤傷柯文哲多人　記過拔官再依傷害罪送辦

記者白珈陽、許權毅／台中報導

民眾黨前主席柯文哲17日晚間陪同台中市議員參選人劉芩妤在逢甲夜市拜票，途中疑有不明人士噴灑辣椒水，造成柯、劉及志工等多人身體不適，事件引起外界高度關注。案經劉提告傷害罪嫌，檢警偵辦3天，今天（20日）公布調查結果，發現「犯嫌」竟是轄區第六警分局長周俊銘，而非當初劉所稱的「騎車民眾」，對此周被記過2次且調非主管職務，並且依傷害罪嫌函送台中地檢署，台中市警局也做出詳細說明。

▲柯文哲被噴辣椒水過一天持續流淚，竟是分局長周俊銘（左）試噴惹禍。（圖／記者白珈陽翻攝）



台中市警局表示，本案獲報立即成立專案小組調查，並報警台中地檢署指揮偵辦，除檢視現場執勤員警配戴微型攝影機影像，亦調閱現場、周遭路口監視器及拜票沿線民間監視設備，另派員查訪在場民眾及攤商，以釐清案情。

市警局說，本局抽絲剝繭，排除報案人所稱共乘機車2人涉案，並發現指揮官第六分局長周俊銘於執勤過程中曾朝地面及下方噴灑辣椒水，經查並無向柯前主席等人及民眾噴灑，然仍造成掃街人士及民眾等人不適摀住口鼻狀況。

市警局指出，周俊銘勤務中對損壞之辣椒水噴霧器選擇以噴灑地面處理，未請同仁攜帶離開現場，使用過程核有嚴重疏失，本案民眾黨參選人劉芩妤已提傷害告訴，且周俊銘身為領導幹部臨場失措、處置不當，業核予記過2次懲處並建議警政署調整非主管職務，再依傷害罪嫌函送台中地檢署偵辦，以昭公信。

市警局強調，此事件分局長督導不周，已自請處分，另造成民眾黨團隊與現場民眾驚慌與身體不適，表達萬分歉意。針對2026九合一選舉，本局將嚴密部署勤務，保護所有參選人安全，也將嚴謹執行查賄制暴、境外介入選舉及掃蕩選舉賭盤工作。