美菲年度軍演登場！1.7萬兵力集結　 日本首次大規模參與

▲肩並肩聯合軍事演習開幕式。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與菲律賓20日展開年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，今年是日本自衛隊首度以大規模兵力加入演習行列，日方出動多達1400名人員參與。此次演習為期19天，總計集結逾1.7萬名美菲及多國士兵。

日本首度大規模參演

法新社報導，這次肩並肩演習地點在面向台灣海峽的菲律賓北部，以及南海爭議海域附近省分進行實彈射擊訓練，今年是日本首度大規模參與，自衛隊派遣1400名兵力。菲律賓演習發言人耶南德茲（Dennis Hernandez）透露，日方將在菲律賓北部抱威鎮（Paoay）外海動用88式陸基反艦飛彈擊沉靶船。

日本此次還派遣一艘坦克登陸艦、一艘驅逐艦及一艘直升機驅逐艦，美方則出動一艘巡邏艦及一艘船塢登陸艦。這些船艦將與菲律賓的兩艘巡防艦及加拿大一艘巡防艦共同參演。

多國聯手規模龐大 集結逾1.7萬名士兵

除美菲日3國之外，澳洲、紐西蘭、法國及加拿大也派員參與，總兵力逾1.7萬名陸海空軍士兵，規模與2025年大致相當。

「肩並肩」美方發言人邦恩（Robert Bunn）表示，肩並肩演習是展現美菲堅若磐石盟友關係的機會，美方對自由開放印太地區的堅定承諾，這次美軍兵力是近年來規模最大的部署之一，不受當前中東戰事影響。但他拒絕透露具體美軍人數。

邦恩表示，美軍可能動用戰斧飛彈及NMESIS反艦飛彈，但未確認屆時是否會實際發射。耶南德茲則稱，演習將測試整合式防空與反飛彈系統，包括無人機反制技術。