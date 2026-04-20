揭秘紫禁城「豬血鎮邪」百年傳說

▲大陸古建專家揭開紫禁城「豬血鎮邪」百年傳說。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

六百年的紫禁城紅牆內，曾是24位帝王住所，也隱藏許多神祕傳聞。近日大陸出版一本新書《坐在故宮屋檐下：圖解紫禁城五十問》，試圖用科學視角「撥亂反正」。比如故宮的「豬血鎮邪」傳說，已經流傳百年，但實際原因「很科學」一點都不嚇人。

綜合陸媒報導，故宮每年要用60噸豬血來鎮邪，這個傳說每隔一段蓻間就被炒作。坊間說得活靈活現，工作人員凌晨把豬血運進宮，舉行特殊儀式，目的是壓制600年來無數冤魂。

近日故宮博物院研究館員、古建築專家周乾出版新書《坐在故宮屋檐下：圖解紫禁城五十問》，主要針對坊間對故宮600多年疑惑，包括許多靈異的神秘傳說。

其中，「故宮每年動用60噸豬血鎮邪」之說從何來來？周乾在書裡指出，紫禁城的木構件中確實含有豬血成分，並非網路上訛傳的靈異鎮邪儀式，而是古代工匠為了對抗日曬雨淋、防蟲防腐所研發出的「生化黑科技」。這項延續數百年的建築工藝，其實隱藏著精密的化學原理。

在紫禁城深耕二十多年的周乾直言，故宮的歷史文化不能亂講，所有傳言必須有可信的科學依據。針對神祕的「豬血紅牆」。他解釋，豬血灰漿的配方，就是古代的複合防護材料，豬血被當作一種天然的黏合劑。

古建築在進行保護處理時，會把豬血與磚灰、桐油、麻等材料調和成「灰漿」，均勻包裹在木構件表面，形成一層堅硬的保護層，稱之為「地仗」。因為豬血蛋白質在鹼性環境下會產生分解，與灰漿中的鈣離子產生交聯反應，大幅提升塗層的粘接性能與耐久度，讓故宮紅牆與樑柱能禁得起數百年的風霜。

周乾在新書中也破除了不少類似的錯誤傳言。把豬血工藝妖魔化，大多是受到清代以來宮廷軼聞的渲染，古時候的人也沒有基礎科學認知，忽視古代工匠在材料科學上的智慧。

▼600年的北京故宮流傳許多捕風捉影的傳說。（圖／CFP）