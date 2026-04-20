　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

愛穿爸爸外套竟罹癌！36歲女被宣判剩15個月崩潰...致命原因曝

▲▼滑雪,下雪,極地,冬天,羽絨衣,保暖。（圖／翻攝自pixabay）

▲女子小時候時常穿著父親的工地外套，沒想到10多年後因此罹患肺癌。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／鏡週刊

美國明尼蘇達州一名女子分享自己小時候經常穿父親的工地外套取暖，卻在十幾年後被診斷，因長期接觸石綿罹患肺癌，甚至一度被醫師判定僅剩約15個月壽命。所幸經積極治療後，如今她已存活逾20年，並投入演講，提醒大眾重視石棉危害。

童年穿父親外套　無意間接觸石棉

據《每日鏡報》報導，現年57歲的詹姆斯（Heather Von St James）表示，小時候在寒冷夜晚會穿上父親從工地帶回的外套外出餵寵物兔，當時並不清楚這件外套上沾滿的灰白粉塵其實是石棉。直到36歲懷孕期間，她出現長期疲倦與發燒等症狀，就醫後透過電腦斷層檢查發現肺部有腫瘤，最終確診為胸膜間皮瘤（pleural mesothelioma），是一種由接觸石棉引起的侵襲性肺癌。

確診肺癌　醫宣判僅剩15個月

醫師當時告知她，若不接受手術壽命僅剩約15個月。隨後她經歷手術，切除左肺及腫瘤所在的胸膜、一根肋骨肋骨、部分橫膈膜及心臟內膜，並接受了4輪化療與30次放療，最終成功控制病情，但因僅剩單側肺部，日常生活仍受到一定影響，例如容易喘、體力下降等。

資料指出，石棉相關疾病多在長時間暴露後才發病，潛伏期可長達數十年。目前，詹姆斯持續在各地分享自身經歷，推廣對石棉相關疾病的認識與預防。她也提到，隨著醫療進步，相關疾病的治療方式已有顯著提升，希望自身經歷能為其他患者帶來信心與支持。


更多鏡週刊報導
新加坡男走私逾1公斤大麻遭判死　當局證實：已執行
鞭炮殘屑卡電車線！　台鐵通霄=新埔改單線雙向行車
今穀雨接財氣！命理師列7大禁忌　「一碗生米」祈求財運大發

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了
快訊／青森7.4地震！　多地發布海嘯警報
分局長噴辣椒水害慘柯文哲　白營怒：警察犯錯還要自己人查4天
大翻車！分局長誤噴白營卻痛罵賴清德　綠：黃國昌立即道歉
一家3口殞命！惡火吞噬透天厝畫面曝　咖啡廳險遭延燒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本青森7.4地震！　多地發布「海嘯警報」：立刻逃往高處

伊朗：沒計畫和美展開新談判　若美以攻擊「武裝部隊將回應」

南韓入境卡刪「中國台灣」惹毛北京　韓媒：王毅暫緩出訪

赴日注意！油價狂飆「東京計程車」今起漲價　整體多付1成車資

美菲年度軍演登場！1.7萬兵力集結　 日本首次大規模參與

川普支持率創新低！通膨、戰爭失民心　2/3美國人不滿「走錯路」

愛穿爸爸外套竟罹癌！36歲女被宣判剩15個月崩潰...致命原因曝

美軍陸戰隊繩索垂降！　登上伊朗貨輪33秒畫面曝光

燃油飆漲「機票這樣訂」！　專家曝省錢5招：別等戰爭打完再買

林秉文遭槍殺案發近1個月　柬媒：嫌犯疑潛逃出境

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

快訊／日本青森7.4地震！　多地發布「海嘯警報」：立刻逃往高處

伊朗：沒計畫和美展開新談判　若美以攻擊「武裝部隊將回應」

南韓入境卡刪「中國台灣」惹毛北京　韓媒：王毅暫緩出訪

赴日注意！油價狂飆「東京計程車」今起漲價　整體多付1成車資

美菲年度軍演登場！1.7萬兵力集結　 日本首次大規模參與

川普支持率創新低！通膨、戰爭失民心　2/3美國人不滿「走錯路」

愛穿爸爸外套竟罹癌！36歲女被宣判剩15個月崩潰...致命原因曝

美軍陸戰隊繩索垂降！　登上伊朗貨輪33秒畫面曝光

燃油飆漲「機票這樣訂」！　專家曝省錢5招：別等戰爭打完再買

林秉文遭槍殺案發近1個月　柬媒：嫌犯疑潛逃出境

惡劣！慣竊做完筆錄再偷　91歲阿公怒追仍痛失7.5萬

全中運「夢幻徽章」三款神級設計超夯　連議員都被包圍索取

「十年前素描本」封面被當貓抓板　兇手永遠留在畫中：惹網淚目

又嚇壞大家！郭正亮節目狂咳數分鐘　主持人、來賓急關心

山友父子斷崖墜落邊坡50米傷困　搜救人員拚鬥1.5小時救起送醫

白家綺迎42歲生日…奔醫院「簽器官捐贈」吐心聲：身體不再只是我的

調皮英短貓闖禍！打開濾水器淹滿地　媽回家整間房「變泳池」

辣椒水是分局長噴的...王義川轟「唬爛」　劉芩妤：監視器有拍下

闖遊藝場尾隨女員工進廁所！她急喊「快尿出來了」仍被強摸狂吻

警察被打倒！鬥毆片像「大甲媽格鬥盃」開打　律師：該掃黑了

【眼殘瞬間】汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻

國際熱門新聞

滿載200萬桶原油奔台灣　油輪通過荷莫茲

老闆有急事請女學生顧攤！回來一看全賣光

泰國潑水節7天釀242死！外交部示警7府避免前往

馬來西亞恐怖大火！水上村落燒成煉獄幾乎滅村

新加坡46歲男「走私1公斤大麻」被處決

伊朗反擊美攔截貨輪！　無人機攻擊多艘美軍艦艇

美國路易斯安那州恐怖槍擊案！8孩童中彈亡

即／京都童繼父認：先到學校再到其他地方殺害

川普：伊朗貨輪想突破封鎖　遭美軍「打出一個洞」扣押中

即／青森7.4地震　發布海嘯警報

2台人魂斷阿蘇！日擬出動「秘密武器」回收遺體

威力堪比核武！美評估伊朗「武器庫存曝光」

伊朗早有「核彈級武器」荷莫茲海峽！　美伊最新談判一次看

遭伊朗轟炸！油輪求救音檔曝：別開槍

更多熱門

相關新聞

新人不會Excel！職場老鳥崩潰： 像在教小學生

新人不會Excel！職場老鳥崩潰： 像在教小學生

公司菜鳥須具備的技能，是該在學校或者出社會再學？一名OL抱怨，新人不熟悉Excel操作，造成她還要花時間教學，她認為使用這些軟體是基本門檻，否則會影響工作效率。貼文引發討論，有人建議，應該將Word、Excel、PowerPoint及Outlook等常見的辦公軟體，列為大學或科大必修課程；但也有老鳥直言，Excel除非是商科，不然學校不會教授相關內容，反而是新人自己的學習態度比較重要。

莎莉賽隆親揭母為救她殺父

莎莉賽隆親揭母為救她殺父

夢到劉在錫！幸運兒刮刮樂中千萬頭獎

夢到劉在錫！幸運兒刮刮樂中千萬頭獎

畢恆達為他人爭權卻對自身陌生

畢恆達為他人爭權卻對自身陌生

這位退休教授家裡有如記憶宮殿

這位退休教授家裡有如記憶宮殿

關鍵字：

外套肺癌鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

快訊／柯文哲逢甲遭噴辣椒水！竟是分局長搞烏龍

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

滿載200萬桶原油奔台灣　油輪通過荷莫茲

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

屏東男被斷手斷腳「塞BMW後車廂」！　渾身血丟包畫面曝光

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面