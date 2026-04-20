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川普支持率創新低！通膨、戰爭失民心　2/3美國人不滿「走錯路」

▲▼美國總統川普11日在邁阿密觀看比賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普支持度創下第二任期以來最低。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國民眾對總統川普的施政信心持續下滑，美媒NBC委託SurveyMonkey進行的最新民調顯示，受訪的成人中僅37%對川普感到滿意，高達63%表示不滿，其中更有50%選擇「強烈不滿」，支持率創下川普第二任期以來最低點，整體來說有2/3美國人認為國家正走在錯誤的道路上。

通膨成民怨核心　處理滿意度僅32%

通膨壓力成為壓垮民心的關鍵，調查顯示，45%受訪者認為「通膨與生活成本上升」是最迫切的經濟議題，明顯高於其他選項。

對於川普處理通膨問題的方式，僅32%受訪者表示認可，68%持否定立場，其中52%選擇「強烈不滿」。與去年夏天的同類調查相比，「強烈不滿」比例上升7個百分點。

此外，有40%受訪者認為個人財務狀況比一年前更差，為川普第二任期民調最高紀錄，同期僅19%認為有所改善。

油價衝擊家庭　伊朗戰事雪上加霜

能源議題方面，近2/3美國人坦言油價上漲已對家庭造成困擾，其中29%認為問題相當嚴重，藍領工人與教育程度較低的族群感受尤為強烈。

伊朗戰事也成為民怨焦點，2/3受訪者不認同川普對戰爭的應對方式，僅1/3人支持。即便川普7日宣布臨時停火，民調數字並未出現明顯回升。

共和黨內支持鬆動　期中選舉警訊浮現

共和黨內部支持率也有所鬆動，此次調查有83%共和黨支持者給予川普正面評價，相較今年1至2月間的調查下降4個百分點；「強烈支持」比例更從58%跌至52%；在通膨處理上認可川普的共和黨選民也從前次調查的83%降至73%。

報導指出，這份調查突顯共和黨在今年期中選舉中捍衛國會多數席次上面臨的挑戰，而川普2024年競選期間力推「降通膨、遠離海外紛爭」的承諾如今正面臨嚴峻的現實考驗。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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