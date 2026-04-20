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抽血報告等3小時！他抱怨「這還是急診嗎？」　醫師神回

▲桃園市涂姓男子今年3月間身體不是到中壢區某醫院掛急診，治療過程卻情緒失控將3名醫護人員徒手毆打成傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

許多民眾到急診求診時，常因等候時間過長而心生不滿。近日一名網友在網路上抱怨，自己在急診室等待抽血報告，竟然耗費三小時，憤而質疑「這還是急診嗎？」對此，醫師杜承哲直言，急診室排隊順序是依病況緊急程度而定，若想優先處理，唯一合法的方式就是「用生命插隊」，這番言論引發熱烈討論。

醫揭急診優先關鍵：數據是以命換來的

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針對網友的抱怨，醫師杜承哲在臉書發文表示，雖然社會普遍認為插隊是不好的行為，但世界上確實有一個准許插隊的地方，那就是急診。

他幽默又犀利地指出，最合法的插隊方式就是「用生命插隊」，假設前面還有十幾位病人，若某位患者突然失去意識倒下、量不到血壓且叫不醒，醫護人員保證會給予第一優先處理，「這在任何醫院都可以。」

杜承哲進一步解釋，急診的檢傷分類是根據實際測量到的生命徵象數據為準，並非誰先到誰就先看。

網友洗版狂酸：能等表示你還能活著

對此，網友們紛紛回應，「還能等就表示你還能活著，好好珍惜醫療資源吧」、「以為掛急診是加錢買快速通關嗎」、「看到留言覺得好放心！大部份的人理智在線」、「在國外你可能急診門票都沒有」、「台灣人以為的急診」、「一堆人搞不懂，急診是根據病況、緊急程度來排順序的」。

還有不少人吐槽，有力氣上網發文抱怨，正說明了病情並不危急，「等三個小時病人還沒死，那表示不急」、「還能活著寫這些東西，再多等幾個小時算什麼」。

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