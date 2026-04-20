霧峰驚見白骨！討25萬債勒殺同事棄屍山坡　絕命男求交保被打臉

▲去年台中霧峰白骨案，兇嫌近日羈押期滿，請求交保失敗。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

彰化一名洪男跟同事李男有25萬債務糾紛，竟把人帶到台中霧峰山區談判，不成後拿起童軍繩將人勒斃棄屍，直到李男遺體成為白骨，才遭人發現揭開此案。洪男近日羈押期滿，表明全數認罪，且願意和解，本案只有自己犯案，無串證之虞請求交保，法官不准再押2月。

檢警追查，去年9月14日洪男（31歲）與李男（49歲）相約談判，要催討25萬借款事宜，洪男先在彰化員林一間大賣場購買童軍繩、保鮮膜、鐵鎚等物，再搭乘李男轎車前往台中霧峰新生路偏僻山區裡談判。

當晚19時許、商討過程中，洪男認為李男無意償還債務，拿出童軍繩捆綁李男手腳，用車上的眼罩遮住李男雙眼，再使用保鮮膜纏繞李男眼、口鼻，下車到後座，拿出童軍繩套住李男頸部，以每次10秒頻率，將李男活活勒斃。晚間20時許，洪男將李男屍體丟下邊坡，獨自駕車返回彰化躲藏。

事件發生後1個月、10月25日14時許，有民眾發現邊坡5公尺處有不明物體，上前一看發現是屍體，嚇得緊急報案，警方循線將洪男逮捕，檢方近日偵結，依殺人罪嫌起訴洪男，預計由國民法官庭審理。

▲洪男手段兇狠，將李男勒斃後棄屍。（圖／ETtoday資料照）



洪男辯護人認為，本案僅有洪男一名被告，已經於偵查時就坦承犯罪，並無滅證之虞，且有表示要與被害家屬和解，顯然有勇於面對司法之勇氣，亦無證據顯示有逃亡之虞，請求具保停押。

法院認為，洪男早就有滅證行為，且犯罪情節嚴重，又犯殺人重罪為本刑10年以上之刑，曾另案遭到通緝過，有逃亡可能。裁定洪男自4月30日起延長羈押2月。