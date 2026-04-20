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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文合體「平安會贏」3人組接駕白沙屯媽祖　民眾高喊：我愛你

記者詹詠淇／台北報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖今（20日）清晨6時起駕回宮，新北市長參選人、立委蘇巧慧，和前總統蔡英文、苗栗縣長參選人陳品安清晨6時步行前往通霄慈后宮接駕，隨後由拱天宮主任委員洪文華率領拱天宮廟方幹部，以及台東縣長參選人陳瑩、立委莊瑞雄、吳沛憶，及多位縣市議員一同參拜，接著眾人徒步進香，前往通霄秋茂園前空地，見證媽祖婆鑾轎換乘八人抬大轎的換轎儀式。

▲▼苗栗白沙屯拱天宮媽祖20日清晨6時起駕回宮，前總統蔡英文和新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安、台東縣長參選人陳瑩，以及立委莊瑞雄、吳沛憶等一同參拜。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲苗栗白沙屯拱天宮媽祖20日清晨6時起駕回宮，前總統蔡英文和新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安、台東縣長參選人陳瑩等一同參拜。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

蘇巧慧辦公室指出，沿路許多熱情民眾看見蔡英紛紛驚呼「小英總統好！」「小英加油！」更有許多民眾主動搶著和蘇巧慧拍照，大喊「巧慧我愛你」、「我是新北人，唯一支持蘇巧慧」。

▲▼苗栗白沙屯拱天宮媽祖20日清晨6時起駕回宮，前總統蔡英文和新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安、台東縣長參選人陳瑩，以及立委莊瑞雄、吳沛憶等一同參拜。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼苗栗白沙屯拱天宮媽祖20日清晨6時起駕回宮，前總統蔡英文和新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安、台東縣長參選人陳瑩，以及立委莊瑞雄、吳沛憶等一同參拜。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧說，昨天適逢玄天上帝聖誕，她把握時間走訪新北十多間廟宇，勤跑基層，希望當面和每一位市民好朋友爭取支持。今天清晨天還沒亮，她便出發前往苗栗白沙屯，就是希望把握拱天宮媽祖婆回程的最後一天，和來自全台灣各地的信眾，一起用最虔誠的心，向媽祖婆祈求台灣風調雨順、國泰民安。

蘇巧慧表示，每次她向媽祖參香祈福時，恆久不渝的心願就是希望國人健康、台灣順遂、新北更好，而她過去十年在新北服務的每一天，也都抱持著真心為市民服務、期盼眾人生活更好的心情，戰戰兢兢為新北努力。未來，她也希望有機會能夠為全新北市民打拚，幫助育兒家庭減輕負擔，協助市民朋友照顧好長輩與孩子，同時促進新北產業興榮，讓每位市民安居樂業，為眾人打造更好的生活環境。

陳瑩則透露，蔡英文說，今天的組合是「平安會贏」（陳品安、蘇巧慧、陳瑩）。

▲▼苗栗白沙屯拱天宮媽祖20日清晨6時起駕回宮，前總統蔡英文和新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安、台東縣長參選人陳瑩，以及立委莊瑞雄、吳沛憶等一同參拜。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼苗栗白沙屯拱天宮媽祖20日清晨6時起駕回宮，前總統蔡英文和新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安、台東縣長參選人陳瑩，以及立委莊瑞雄、吳沛憶等一同參拜。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼苗栗白沙屯拱天宮媽祖20日清晨6時起駕回宮，前總統蔡英文和新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安、台東縣長參選人陳瑩，以及立委莊瑞雄、吳沛憶等一同參拜。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

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