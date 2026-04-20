6月訪美！　鄭麗文稱不會不了解美國重要性「不然我就是白痴」

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前結束訪中「和平之旅」，預計六月啟程訪美。鄭麗文今（20日）接受網紅歷史哥訪問表示，這次希望安排各州國會議員、州長會晤，「層級當然是愈高愈好」，時間點會選在美國國會開議期間。她強調，到美國華府一定會訪問見官方的人，也希望將訪中見到中共總書記習近平的感受和想法帶到美國。

鄭麗文認為，這次的美國行非常重要，如何讓美方理解她的論述和願景，如何讓美方相信，這不僅對兩岸好，也符合美國的國家利益甚至全世界的利益，這就是她要傳達的訊息，世界不該再回到冷戰，應該要對和解、交流有信心。

鄭麗文說，大家關心美方對國民黨有很多誤解或成見，且對她也有誤解，但她是很誠實的人，對美國的朋友來講，她曾經參加過民進黨、曾主張過「台獨」、曾留學美國和英國，所以，根本不可能不理解美國的重要性、不會不看重美國的影響力，「不然我就是個白癡！」

鄭麗文說，希望把這次訪中見到中共總書記習近平的感受和想法帶到美國，讓國際社會更深一層看到此行帶給大家的激盪，讓大家看到兩岸時，不再是第一時間想到的就是第一島鏈東西雙方對峙的最前線，而是應該用不一樣的想像力和創造力來創造一個和平的區域。

鄭麗文強調，自己會做好訪美的準備，應該還是6月最有可能，還需要安排一下行程，希望接觸到比較不一樣的朋友，一定會有官方的人，他們去美國華府就是要見官方的人，或到各州也可能會有國會議員、州議員、州長等，國民黨都會做適當的安排。