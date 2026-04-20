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掃地機變「行動炸彈」！蘇澳垃圾車悶燒冒煙　鋰電池沒取出釀禍

▲被丟棄的「自動掃地機器人」險釀垃圾車火燒車。（圖／記者游芳男翻攝）

▲被丟棄的「自動掃地機器人」險釀垃圾車火燒車。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣蘇澳鎮險些發生垃圾車火燒車意外！昨（19）日下午17時5分許，蘇澳鎮公所清潔隊清運車於南方澳漁港路收垃圾時，隨車人員敏銳察覺車斗傳出異味與黑煙，緊急停車檢查後發現，是一台毀損遭丟棄「自動掃地機器人」鋰電池擠壓起火導致。

昨日下午17時5分許，在南方澳漁港路收垃圾的潔隊員發現後車斗竄出陣陣黑煙，情況一度緊急。經查發現，煙霧源自一包居家垃圾，內含一台含有鋰電池的舊掃地機器人，疑似在清運過程中經垃圾車斗強力擠壓，導致電池損壞引發悶燒。

丟棄該垃圾的民眾當時正好在車旁，發現闖禍後隨即上前致歉。所幸清潔隊員處置得宜，第一時間排除火源，才未讓災害擴大，成功化解一場火燒車危機。

蘇澳鎮長李明哲嚴正呼籲，包含自動掃地機、行動電源、筆記型電腦等內建鋰電池的電器，以及高壓氣瓶、空瓦斯瓶，皆屬於絕對禁止丟入垃圾車的危險品。

李明哲鎮長強調，鋰電池經擠壓極易自燃甚至爆炸。若因此造成垃圾車損壞，一台車價值高達450萬元，肇事民眾需承擔損害賠償責任；此外，依據《廢棄物清理法》，違規者可處以6,000元罰鍰。

為加強宣導正確分類，蘇澳鎮公所清潔隊自去年起便強力推廣「回收加贈好禮」活動。

回收品項： 行動電源、附掛鋰電池之電子廢棄物（如筆電、平板、掃地機等）。兌換獎勵： 只要將上述物品親送至清潔隊回收，即可兌換環保清潔劑、環保洗手乳等居家實用好禮。

蘇澳鎮公所再次提醒全體鎮民，垃圾分類已推行多年，請務必配合將含電池電器分出回收，共同守護第一線清潔隊員的安全與珍貴的公物資源。

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