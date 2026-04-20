　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「即將成真」十週年火舞鉅作驚豔千人！最親民「藝文品牌」讓臺灣之光走進社區

▲▼ 臺北藝文,火舞團,免費演出,大湖公園,文化推廣,文化就在巷子裡,大湖公園,即將成真火舞團,臺北市藝文推廣處。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲「即將成真火舞團」4/18於內湖大湖公園獻上震撼人心的兒童火舞劇《日出．昇龍》（圖／臺北市藝文推廣處提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

想要看國際級演出不用跑遠！作為臺北市最親民的藝文品牌——「文化就在巷子裡」，成立初衷即是為了打破藝術圍牆，將原本在專業劇場演出的頂尖表演直接「外送到家」，讓大小市民只要下樓轉個彎，就能在巷弄轉角遇見大師級的藝術驚喜。

這項計畫透過臺北市文化局與臺北市藝文推廣處等單位多年耕耘，現已成為台北人最期待的藝文活動之一。近日特別邀請到的「即將成真火舞團」，過去在台北演出時就曾引起萬人空巷的轟動，甚至有粉絲為了看一眼巨型火龍而提早數小時卡位。4/18「即將成真火舞團」再度席捲內湖，為大湖公園的夜晚點燃最燦爛的光芒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「即將成真火舞團」在4/18晚間七時於內湖大湖公園獻上震撼人心的兒童火舞劇《日出．昇龍》，現場結合了超高難度的火舞技藝與奇幻劇情，把綠意盎然的公園直接變身為充滿魔力的露天劇場，吸引無數大小朋友在涼爽夜色中近距離感受火焰藝術，而且全程通通免門票，讓現場觀眾大呼賺到了！

臺北市長蔣萬安也親自現身活動現場，親手點亮代表臺灣的圖案，他表示，城市的文化不應只存在於場館之中，而應走進街區、走進市民的生活。此次邀請的「即將成真火舞團」享譽國際，蔡宏毅團長榮獲世界馬戲冠軍，團員楊立微更登上英國達人秀世界舞台榮獲四位評審高度的肯定，以結合東方意象與當代表演語彙的火舞作品，屢獲佳績，展現臺灣表演藝術的創新能量與國際實力，可謂走向世界的文化代表之一。最後也特別感謝臺北市文化局、臺北市藝文推廣處、臺北市立交響樂團與臺北市立國樂團長期支持城市藝文發展，為公共藝術環境注入豐沛能量。

▲▼ 臺北藝文,火舞團,免費演出,大湖公園,文化推廣,文化就在巷子裡,大湖公園,即將成真火舞團,臺北市藝文推廣處。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲臺北市長蔣萬安現身活動現場，點亮代表臺灣的圖案。

作為臺北都會巷弄最活潑的文化印記，文化局主辦的「文化就在巷子裡」每年都會推出120場精彩演出，由臺北市藝文推廣處、臺北市立交響樂團及臺北市立國樂團共同聯手，每次出擊都能吸引滿滿人潮。今年藝文推廣處更在行銷專場下足功夫，邀請由青年世代組成的「即將成真火舞團」，以獨具風格的火舞融合戲劇敘事，讓市民在最放鬆的氛圍下大開眼界，享受視覺與感官的雙重衝擊。

此次演出的《日出．昇龍》是團隊成軍十週年的代表作，故事從一個冷漠荒蕪的未來世界展開，透過時空跳躍帶領觀眾走入充滿神話色彩的過去，跟著龍族與蛇族一起華麗共舞。在「尋找生命之火」的奇幻旅程中，大人可以思考生命與環境的意義，小朋友也能看得目不轉睛，整場演出充滿溫暖與幽默，讓不同年齡層的觀眾都找到了專屬的感動時刻。

▲▼ 臺北藝文,火舞團,免費演出,大湖公園,文化推廣,文化就在巷子裡,大湖公園,即將成真火舞團,臺北市藝文推廣處。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲「即將成真火舞團」將綠意盎然的公園直接變身為充滿魔力的露天劇場，吸引無數大小朋友在涼爽夜色中近距離感受火焰藝術。

2026年「文化就在巷子裡」接下來仍有許多精彩演出，無論是傳統的歌仔戲、皮影戲，還是現代的兒童劇、魔術與舞蹈應有盡有。想要鎖定下一場「巷子裡的藝術」在哪裡，可見臺北市藝文推廣處臉書粉絲專頁「文化就在巷子裡-社區藝術巡禮／臺北市藝文推廣處」以及臺北市藝文推廣處官網，不錯過讓藝術走進生活的機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《穿著PRADA的惡魔2》爆辱華炎上！　大陸影迷怒抵制
快訊／航空貨運燃油附加費5/1倍數漲！　長線每公斤41元跳升
快訊／柯文哲遭噴辣椒水！竟是分局長搞烏龍　遭記過拔官
快訊／柯文哲逢甲夜市疑遭噴辣椒水！調查出爐
醫師打精靈針失手！23歲女視力剩0.01　判賠404萬
謝忻朝聖媽祖進香！1舉動遭轟「大不敬」　親上火線道歉
快訊／台積電最後一單5265筆絕殺！　瞬間翻黑收跌
美軍陸戰隊繩索垂降登貨輪！　33秒畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

週末免費看！火舞、兒童劇、歌仔戲輪番上陣　吸引數千觀眾捨不得離場

新人不會Excel！職場老鳥崩潰： 像在教小學生　網曝：心態才重要

前國手重返職棒開球　直播台超狂伴手禮驚呆球迷：比門票貴

點30塊雞塊「少給3塊」！大票苦主怨漏餐　麥當勞：可向餐廳反映

「即將成真」十週年火舞鉅作驚豔千人！最親民「藝文品牌」讓臺灣之光走進社區

40歲後狂飄老人味！他買「1老牌香皂」一週就改善　藥師揭關鍵

女友出國「硬帶1物」佔行李空間　全場秒懂：不帶男友也要帶它

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

一堆駕駛遇過！加油站員工「借發票買咖啡」　內行揭真相：非詐騙

讓暗戀對象愛上自己　妹子下單小紅書「宗教下蠱儀式」！176萬飛了

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

新人不會Excel！職場老鳥崩潰： 像在教小學生　網曝：心態才重要

前國手重返職棒開球　直播台超狂伴手禮驚呆球迷：比門票貴

點30塊雞塊「少給3塊」！大票苦主怨漏餐　麥當勞：可向餐廳反映

「即將成真」十週年火舞鉅作驚豔千人！最親民「藝文品牌」讓臺灣之光走進社區

40歲後狂飄老人味！他買「1老牌香皂」一週就改善　藥師揭關鍵

女友出國「硬帶1物」佔行李空間　全場秒懂：不帶男友也要帶它

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

一堆駕駛遇過！加油站員工「借發票買咖啡」　內行揭真相：非詐騙

讓暗戀對象愛上自己　妹子下單小紅書「宗教下蠱儀式」！176萬飛了

勞動連假「17處省道易塞」　國道客運搭配TPASS下探6折

永慶房屋勇奪「客戶滿意度金質獎」　連鎖房仲13連霸續寫誠實服務新標竿

黃妃出手助出道！李子森初進錄音室陷瓶頸險遭換　暖心內幕曝光

快訊／台南汽修廠起火！存大量塑膠粒+木材...濃煙狂噴灌救中

愛奇藝加速AI轉型　創辦人龔宇：創作者將可上架內容並直接變現

日本9偶像「脫衣玩野球拳」離譜處分出爐！女偶像遭開鍘　男偶像全沒事

新人不會Excel！職場老鳥崩潰： 像在教小學生　網曝：心態才重要

井端弘和正式卸任侍日本總教練　坦言：無法帶隊獲勝責任在我

前國手重返職棒開球　直播台超狂伴手禮驚呆球迷：比門票貴

點30塊雞塊「少給3塊」！大票苦主怨漏餐　麥當勞：可向餐廳反映

「先誠實再成交」永慶房屋贊助金犢獎傳遞誠實價值

【人山人海】白沙屯媽回苑裡了　「粉紅人龍」空拍超震撼

生活熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

點無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了

不只乾哥乾妹！YT頻道「謎案追蹤」爆紅　網激推2大案

雷雨鋒面周四到　全台連下3天

爐主阿公住院！白沙屯媽祖回程「大轉彎」探望

今「穀雨」！　7禁忌一次看

才公開正妹女兒IG！吊車大王：暫時被封了

馬鈴薯發芽「法國人照吃」？Cheap傻眼：網軍在害人

容量滿了！進LINE清手機「毀老闆6年心血」　一票中招

更多熱門

相關新聞

新港奉天宮「藝窺新境」畫展頒獎典禮登場

新港奉天宮「藝窺新境」畫展頒獎典禮登場

為深耕在地藝術教育、弘揚媽祖文化，新港奉天宮於今日上午在廟宇二樓展覽區舉行第五屆「藝窺新境」繪畫徵圖畫展頒獎典禮。本屆活動規模再創新高，吸引嘉義縣市、雲林、彰化及台南等中南部五縣市學童參與，徵件數突破 700 件，現場佳賓雲集，共同見證孩子們筆下的創意與虔誠。

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

大稻埕戲苑特展「穿越時空」再現1950年代布袋戲盛世

大稻埕戲苑特展「穿越時空」再現1950年代布袋戲盛世

2026基隆滷肉飯節登場！

2026基隆滷肉飯節登場！

最適合全家人的「心靈慢旅」！

最適合全家人的「心靈慢旅」！

關鍵字：

臺北藝文火舞團免費演出大湖公園文化推廣文化就在巷子裡大湖公園即將成真火舞團臺北市藝文推廣處

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

滿載200萬桶原油奔台灣　油輪通過荷莫茲

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

屏東男被斷手斷腳「塞BMW後車廂」！　渾身血丟包畫面曝光

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面