「即將成真」十週年火舞鉅作驚豔千人！最親民「藝文品牌」讓臺灣之光走進社區

▲「即將成真火舞團」4/18於內湖大湖公園獻上震撼人心的兒童火舞劇《日出．昇龍》（圖／臺北市藝文推廣處提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

想要看國際級演出不用跑遠！作為臺北市最親民的藝文品牌——「文化就在巷子裡」，成立初衷即是為了打破藝術圍牆，將原本在專業劇場演出的頂尖表演直接「外送到家」，讓大小市民只要下樓轉個彎，就能在巷弄轉角遇見大師級的藝術驚喜。

這項計畫透過臺北市文化局與臺北市藝文推廣處等單位多年耕耘，現已成為台北人最期待的藝文活動之一。近日特別邀請到的「即將成真火舞團」，過去在台北演出時就曾引起萬人空巷的轟動，甚至有粉絲為了看一眼巨型火龍而提早數小時卡位。4/18「即將成真火舞團」再度席捲內湖，為大湖公園的夜晚點燃最燦爛的光芒。

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「即將成真火舞團」在4/18晚間七時於內湖大湖公園獻上震撼人心的兒童火舞劇《日出．昇龍》，現場結合了超高難度的火舞技藝與奇幻劇情，把綠意盎然的公園直接變身為充滿魔力的露天劇場，吸引無數大小朋友在涼爽夜色中近距離感受火焰藝術，而且全程通通免門票，讓現場觀眾大呼賺到了！

臺北市長蔣萬安也親自現身活動現場，親手點亮代表臺灣的圖案，他表示，城市的文化不應只存在於場館之中，而應走進街區、走進市民的生活。此次邀請的「即將成真火舞團」享譽國際，蔡宏毅團長榮獲世界馬戲冠軍，團員楊立微更登上英國達人秀世界舞台榮獲四位評審高度的肯定，以結合東方意象與當代表演語彙的火舞作品，屢獲佳績，展現臺灣表演藝術的創新能量與國際實力，可謂走向世界的文化代表之一。最後也特別感謝臺北市文化局、臺北市藝文推廣處、臺北市立交響樂團與臺北市立國樂團長期支持城市藝文發展，為公共藝術環境注入豐沛能量。

▲臺北市長蔣萬安現身活動現場，點亮代表臺灣的圖案。

作為臺北都會巷弄最活潑的文化印記，文化局主辦的「文化就在巷子裡」每年都會推出120場精彩演出，由臺北市藝文推廣處、臺北市立交響樂團及臺北市立國樂團共同聯手，每次出擊都能吸引滿滿人潮。今年藝文推廣處更在行銷專場下足功夫，邀請由青年世代組成的「即將成真火舞團」，以獨具風格的火舞融合戲劇敘事，讓市民在最放鬆的氛圍下大開眼界，享受視覺與感官的雙重衝擊。

此次演出的《日出．昇龍》是團隊成軍十週年的代表作，故事從一個冷漠荒蕪的未來世界展開，透過時空跳躍帶領觀眾走入充滿神話色彩的過去，跟著龍族與蛇族一起華麗共舞。在「尋找生命之火」的奇幻旅程中，大人可以思考生命與環境的意義，小朋友也能看得目不轉睛，整場演出充滿溫暖與幽默，讓不同年齡層的觀眾都找到了專屬的感動時刻。

▲「即將成真火舞團」將綠意盎然的公園直接變身為充滿魔力的露天劇場，吸引無數大小朋友在涼爽夜色中近距離感受火焰藝術。

2026年「文化就在巷子裡」接下來仍有許多精彩演出，無論是傳統的歌仔戲、皮影戲，還是現代的兒童劇、魔術與舞蹈應有盡有。想要鎖定下一場「巷子裡的藝術」在哪裡，可見臺北市藝文推廣處臉書粉絲專頁「文化就在巷子裡-社區藝術巡禮／臺北市藝文推廣處」以及臺北市藝文推廣處官網，不錯過讓藝術走進生活的機會。