轟賴瑞隆社福政見大灑幣！藍議員精算「笑死人」：一出手加碼30億

▲轟賴瑞隆社福政見大灑幣！許采蓁精算：預算膨脹1.5倍。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市議員許采蓁日前在高雄市議會社政部門質詢中，針對民進黨高雄市長參選人賴瑞隆提出的社福加碼政見進行全面盤點。許采蓁精算指出，賴瑞隆所承諾的加碼方案僅在社會局預算部分就需每年多支應逾31億元，負擔規模大幅膨脹，痛批這是「毫無預算概念的大灑幣」，純屬欺騙選民的誇大政見。

福利金無限加碼 社會局預算規模恐暴增逾一成

許采蓁17日針對社政部門進行質詢，她現場要求社會局長針對各項加碼進行預算估算。若依賴瑞隆提出的方向，包含生育津貼提高至 5 萬、育兒津貼加碼至 1 萬、產檢乘車補助提升至50趟，以及敬老卡點數翻倍至1,250點，總預算規模將暴增約31.4億元。

許采蓁指出，這31.4億元的加碼，占社會局整體預算的12.55%。其中，兒少福利經費更將因此膨脹1.5倍，她質疑這在實務上根本不可行，質問局長：「明年預算敢直接跟財政單位說要多給10%嗎？」。

許采蓁強調，賴瑞隆曾任局長職務，理應清楚高雄財政狀況有多差，卻仍提出這種無視財政紀律的政見。

▲高雄債務高築、利息破30億，許采蓁轟賴瑞隆拿負債當政見。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄債務高築、利息破 30 億 賴瑞隆拿負債當政見

許采蓁進一步抨擊，高雄歲出規模約 1,978 億，但 1 年以上債務卻高達 2,243 億，每年光利息支出就要 30.4 億。她諷刺賴瑞隆不僅要在社會局加碼 30 多億，還放話要投資亞灣 1,000 億、蓋兩條配合款可能破 1,500 億的捷運線「青線與紫線」，這種喊法簡直「比玩模擬城市還開心」。

四個第一變「跳票第一」 許采蓁籲回歸理性財政

賴瑞隆自稱對高雄有四個第一，許采蓁狠酸，「我看是大灑幣第一、說大話第一、負債第一、以及準備當跳票第一！」。許采蓁表示，賴瑞隆的政見完全不具預算執行可行性，呼籲其應認真檢視柯志恩務實的政見藍圖。她最後狠酸賴瑞隆應向專業學習，不要再提出這種「笑死人」且讓高雄財政雪上加霜的口頭支票。

對此質詢，高雄市社會局長蔡宛芬坦言，這些預算數很多，都要辦理追加預算，以今年來看「是不可能能夠做到」，明年部分要看預算編列，因為到底統籌款能夠有多少錢來支應這些預算，都還需要跟主計單位來爭取。